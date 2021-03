Politycy opozycji zażądali, by zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Do apelu odniósł się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). - Jak opozycja będzie poważniejsza, silniejsza i normalniejsza, to będzie mogła stawiać różne wymagania - skwitował.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Szef PO Borys Budka i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zażądali od marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwołania w tym tygodniu nadzwyczajnego posiedzenia Izby, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pytany przez dziennikarzy w Sejmie o postulat opozycji, odparł, że "jak opozycja będzie poważniejsza, silniejsza i normalniejsza, to będzie mogła różne wymagania stawiać".

- Na razie to jest takie gadanie dla gadania - dodał.

Dopytywany, czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, odparł: - Nie będzie.

