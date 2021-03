Nie róbmy z programu szczepień narzędzia polityki. Realizowana operacja medyczna w Kwaterze Głównej NATO nie spowoduje jakiegokolwiek opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień - zapewnił pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wcześniej posłowie KO zarzucili rządowi, że "robi pokazówki z wysłaniem lekarzy i szczepionek do kwatery NATO".

Reklama

Zdjęcie Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów /AFP

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w niedzielę, że polskie zespoły medyczne przeprowadzą szczepienia pracowników Kwatery Głównej NATO w Brukseli. Szef KPRM oraz rządowy pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że ponad 20 polskich medyków w czwartek poleci do Brukseli, gdzie w ciągu trzech dni zaszczepi około 3,5 tys. pracowników Kwatery Głównej NATO, a do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów.

Reklama

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odnosząc się do tej zapowiedzi oświadczył na Twitterze: "Nadal są zakłady opiekuńczo-lecznicze bez szczepień. 90- i 80-latkowie. Z wielochorobowością. Bez odporności. Z przewlekłymi chorobami. Rząd robi pokazówki z wysłaniem lekarzy i szczepionek do kwatery NATO. Piękny gest, ale zaszczepcie najbardziej schorowanych i sędziwych w Polsce".



W podobnym tonie wypowiedział się szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk. "Czy 3,5 tys. pracowników Kwatery Głównej NATO to Polacy? Polscy emeryci czekają na szczepionki" - podkreślił.

Michał Dworczyk: To zaledwie 0,4 proc. dostaw z tego tygodnia

Na wpisy odpowiedziano na rządowym profilu SzczepimySię. "Nowe terminy dla 70+ będą dostępne pod koniec tygodnia i ma to związek jedynie z dostępnością szczepionek Pfizer/Moderna. Ani jedno szczepienie nie zostało przesunięte przez przekazanie dawek dla NATO. Nie ma to żadnego wpływu na tempo NPS. To 0,07 proc. dawek, jakie dotarły do PL" - napisano.

Do sprawy na Twitterze odniósł się także pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. "Nie róbmy z Programu Szczepień narzędzia polityki... 3,5 tys. dawek szczepionki to zaledwie 0,4 proc. dostaw z tego tygodnia. Realizowana przez nas operacja medyczna NIE spowoduje jakiegokolwiek opóźnienia w NPS".

Szef KPRM dodał, że "warto również pamiętać o zobowiązaniach sojuszniczych i pomagać innym".

W niedzielę o akcji szczepień napisał też sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. "Jestem wdzięczny Polsce i premierowi Morawieckiemu za gotowość do wsparcia szczepień COVID-19 w kwaterze głównej NATO" - napisał.

Sekretarz generalny NATO ocenił też, że Polska jest silnym sojusznikiem, który udzielił wsparcia wielu innym sojusznikom i partnerom we wspólnej walce z pandemią.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program