Wyszedł ze szpitala na zakupy do dyskontu spożywczego, mimo że miał zdiagnozowany COVID-19. Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie Koźlu. 43-letniego mężczyznę zatrzymała policja. Może mu grozić nawet do ośmiu lat więzienia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Klienci i pracownicy jednego z dyskontów w Kędzierzynie-Koźlu zwrócili uwagę na mężczyznę, który miał założone bandaże i wenflon. Podejrzewając, że może być jednym z pacjentów pobliskiego szpitala leczącego chorych na COVID-19, powiadomili policję.

"Z informacji, jakie posiadali policjanci przybyli na miejsce wynikało, że mają do czynienia z osobą zakażoną koronawirusem, która oddaliła się ze szpitala. Z tego też względu podjęto szczególne środki ostrożności. Chorego zabrał zespół pogotowia ratunkowego wyposażony w specjalistyczny sprzęt zabezpieczający" - powiedziała rzecznik KP Policji w Kędzierzynie-Koźlu Magdalena Nakoneczna.

Obecnie policja prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec 43-latka, które ma ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Policja przypomina, że polskie prawo przewiduje dla osób sprowadzających zagrożenie epidemiologiczne dla wielu osób karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.