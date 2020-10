Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie apeluje do wiernych we Włodarach i Sidzinie. U proboszczów tych parafii potwierdzono zakażenie koronawirusem. Sanepid zaleca osobom, które miały kontakt z duchownymi, by obserwowały swój stan zdrowia.

Na stronie nyskiego sanepidu opublikowano komunikaty w związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 u dwóch księży na terenie tego powiatu.

"W związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie oraz Giełczycach, osoby, które w okresie od 23.09.2020 r. do 02.10.2020 r. miały bliski kontakt z księdzem, proszone są o obserwowanie swojego stanu zdrowia" - informuje sanepid.

Drugi komunikat dotyczy przypadku zakażenia proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP we Włodarach oraz Rynarcicach. W tym przypadku apel dotyczy osób, które miały bliski kontakt z zakażonym od 21.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Osoby, które w podanych przez sanepid terminach miały kontakt z duchownymi i zaobserwowały u siebie objawy koronawirusa - gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku - powinny skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.