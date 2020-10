W związku z postępującą epidemią koronawirusa trwa mobilizacja Wojsk Obrony Terytorialnej. W najbliższym czasie zaangażowanie wojska ma zostać zwiększone do ponad 20 tys. żołnierzy. "Dowództwo uruchamia dotychczas nieaktywowane zasoby" - poinformował rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. Przekazał też, że będą odbywać się szkolenia "na szeroką skalę".

Zdjęcie Żołnierze WOT /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Na stronie internetowej WOT pojawił się obszerny komunikat dotyczący zaangażowania żołnierzy w walkę z epidemią koronawirusa.

Jak informuje płk Marek Pietrzak, w związku z przekroczeniem w Polsce progu 20 tys. zakażeń dziennie, w WOT ogłoszono stan gotowości określany jako "trigger", czyli przejście formacji do działań przeciwepidemiologicznych o dużej intensywności.



W najbliższym czasie zaangażowanie wojska zostanie zwiększone do ponad 20 tys. żołnierzy. "Dużą część z nich będą stanowić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, których dowództwo uruchamia dotychczas nieaktywowane zasoby" - poinformowano.



Płk Pietrzak poinformował, że już w piątek, 30 października, wszyscy żołnierze WOT, niezaangażowani dotąd w walkę z koronawirusem, otrzymają powiadomienia o konieczności stawienia się w swojej jednostce wojskowej.



Od piątku "żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymają też silniejsze wsparcie od Wojsk Operacyjnych". "Oznacza to, że operacja 'Trwała Odporność' nabiera charakteru operacji połączonej" - przekazano.





Operacja "Trwała Odporność"

W ramach operacji "Trwała Odporność" terytorialsi zostaną wprowadzeni do wszystkich szpitali, gdzie przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, czyli tzw. triażu. Obecnie takie zadania wykonują w 262 placówkach - przekazał rzecznik.



WOT skieruje też żołnierzy do wszystkich funkcjonujących punktów wymazowych, gdzie będą pobierać materiał biologiczny na obecność koronawirusa. Obecnie takie wsparcie wojskowi realizują w 225 punktach.



Terytorialsi mają też angażować się w większym stopniu niż do tej pory w budowę szpitali tymczasowych.

"Znaczący wzrost zaangażowania wojska będzie również na kierunku wsparcia Policji przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywającym" - czytamy w komunikacie.

"Szkolenia na szeroką skalę"

Dowództwo poinformowało, że "równolegle ze stopniowym wzrostem zaangażowania w zadania wymienione powyżej, w WOT na szeroką skalę będzie odbywało się szkolenie żołnierzy pod kątem czekających ich zadań".



"Już trwają i będą realizowane kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materiału biologicznego. Po ich ukończeniu wojskowi w jeszcze większym stopniu odciążą lekarzy i pielęgniarki, aby kadra medyczna mogła zająć się udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz zająć miejsca w budowanych szpitalach tymczasowych. Na chwilę obecną WOT dysponuje 2159 żołnierzami przeszkolonymi na poziomie kompetencji KPP oraz posiada ponad 500 żołnierzy przeszkolonych z pobierania wymazów" - poinformowano.