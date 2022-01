"W wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki koronawirusa w wersji Omicron, co stanowi 35 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek" - przekazał w niedzielę na Twitterze resort.

W opublikowanej w mijającym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem - a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą Omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby - to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na SARS-CoV-2.

Omikron w Polsce. Priorytety w walce z COVID-19

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne - jak podkreślono w dokumencie - pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

- Piąta fala stała się faktem. Ale ona różni się trochę od poprzednich. Mamy do czynienia z wirusem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe warianty - mówił premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Morawiecki zaznaczył, że "wszystkie kraje dotknięte mutacją wirusa Omikron notują rekordowe fale zakażeń". - Część krajów Europy Zachodniej notowała te zakażenia już przed nami, np. we Francji było to kilkaset tysięcy zakażeń dziennie, w innych dużych krajach też między 100 a 200 tysięcy zakażeń dziennie - dodał premier.

MZ poinformowało w niedzielę, że badania potwierdziły 34 088 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce; zmarło 25 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 518 218 przypadków. Zmarły w sumie 103 844 osoby z COVID-19.

