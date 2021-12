Koronawirus w Polsce Omikron: Jakie objawy ma nowy wariant koronawirusa?

- Mamy informację sprzed chwili. Mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek omikronu. Jest to przypadek ze stacji WSSE (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - red.) z Katowic - powiedział Kraska.



"Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omikron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. GIS podjął niezbędne działania" - przekazało MZ.

Informacje dotyczące wykrycia przez WSSE Katowice przekazał jako pierwszy na swoim Twitterze prof. Krzysztof Pyrć. Z raportu wynika, że zakażona osoba jest płci męskiej.





Reklama

Wariant Omikron

Wariant Omikron po raz pierwszy wykryto w RPA. Poinformowano o tym 25 listopada.

Z kolei 13 grudnia wieczorem chińskie media poinformowały, powołując się na miejscowe władze, że 9 grudnia w Tiencinie wykryto zakażenie koronawirusem u Polki, która przyleciała z Warszawy. Badania genetyczne wykazały, że jest to wariant Omikron.

Omikron u Polki. Sprzeczne wyniki testów

Zakażona osoba nie miała gorączki i została zaklasyfikowana jako przypadek bezobjawowy - przekazał "Global Times", cytując dyrektora miejskiej komisji zdrowia w Tiencinie Gu Qinga. Jak dotąd nie potwierdzono infekcji Omikronem u żadnego innego pasażera samolotu z Warszawy.

Jednak rzecznik polskiego ministerstwa zdrowia podał, że testy wykonane u kobiety dają sprzeczne wyniki. - Kobieta przed wylotem z Polski 6 grudnia miała wykonany test PCR wykrywający zakażenia i wynik z 7 grudnia był negatywny. Po przylocie do Chin test wykonany 9 grudnia dał 10 grudnia wynik pozytywny. 13 grudnia sekwencjonowanie pokazało, że to wariant Omikron. Kolejny test wykonany 13 grudnia znów dał wynik negatywny - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Omikron. Jak bardzo zakaźny jest nowy wariant?

- Przypuszczamy, że wariant Omikron jest dość zakaźny i szybko się przenosi, ponieważ liczba infekcji w Republice Południowej Afryki każdego dnia się podwaja - mówiła główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan w wywiadzie dla Agencji Reutera.

Uzupełniła, że według badań naukowców z RP każda zainfekowana osoba zakaża trzy razy więcej osób niż w przypadku wariantów Alfa i Delta.

- Jak bardzo powinniśmy się bać? Musimy być przygotowani, ostrożni i nie panikować - zaznaczyła ekspertka. Dodała, że obecnie, dzięki szybkiemu rozwojowi szczepionek przeciw COVID-19, świat jest o wiele lepiej przygotowany do walki z pandemią.

Na razie większość zakażeń Omikronem wydaje się mieć łagodny przebieg, ale potrzeba więcej badań, by stwierdzić, czy ten wariant wywołuje łagodniejszą formę COVID-19 - podkreśliła Swaminathan.

Przedstawicielka WHO przypomniała, że obecnie na całym świecie 99 proc. infekcji jest wywoływanych wariantem Delta, ale Omikron może, chociaż nie musi, z czasem stać się dominującą odmianą SARS-CoV-2.

Czy szczepionki działają na Omikron?

By skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron, WHO wezwała państwa świata do intensyfikacji kampanii szczepień przeciwko COVID-19. Organizacja uważa, że wprowadzane ograniczenia w podróżach mogą na krótką metę pomóc w ograniczeniu zakażeń nowym wariantem, ale nie są długofalowym rozwiązaniem.

Swaminathan przekazała, że na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by określić, czy pojawienie się Omikronu wymaga modyfikacji istniejących szczepionek.