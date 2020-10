Ograniczenia dotyczące cmentarzy 1 listopada? Premier: Decyzja w przyszłym tygodniu

Nie zapadła na razie decyzja dotycząca zamknięcia cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych. - Tę decyzję zostawiamy na przyszły tydzień - poinformował w piątek, 23 października, Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował jednak o pozostanie w tym dniu w domach.

O obostrzenia dotyczące funkcjonowania cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych premier był pytany na konferencji prasowej, na której ogłosił listę nowych restrykcji w związku z postępującą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce.

- Tę decyzję zostawiamy na przyszły tydzień. Będziemy widzieli wówczas, jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i decyzja będzie wtedy ostatecznie podjęta co do ewentualnych ograniczeń i zasad - powiedział szef rządu.

Już teraz premier zaapelował jednak do Polaków o pozostanie 1 listopada w domach. - Naprawdę gorąco apelujemy do wszystkich, żeby w dniu 1 listopada zostali w domach, bo duże zgromadzenie, duże skupiska ludzi mogą doprowadzić do dużego przyrostu zakażeń - powiedział Morawiecki.

Szef rządu zachęcał do odwiedzenia grobów bliskich parę dni wcześniej lub kilka dni później.