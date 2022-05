Podczas konferencji prasowej premiera pytano o rekomendacje w związku z tym, że od poniedziałku zostanie zniesiony stan epidemii i zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

- Ja wierzę w skuteczność działania szczepionek. Potwierdzona w ostatnich latach będzie też dobrą tarczą przed ewentualnym zagrożeniem jesienią, ale pamiętajmy, że te zasady, które do tej pory stosowaliśmy, one niestety powinny zostać z nami dłużej, chyba że się okaże, że będą tylko pozytywne scenariusze i lekarze nam potwierdzą (...), że natura tego wirusa SARS-COV-2 staje się coraz mniej niebezpieczna, ale poczekajmy, aż powiedzą nam to specjaliści - odpowiedział Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Nie wiemy, co będzie jesienią

Premier podkreślił także, że należy przede wszystkim zachować ostrożność.

- Pamiętajmy, jak wiele razy koronawirus zdołał nas zaskoczyć negatywnie. Nie wiemy, co będzie jesienią. Pamiętamy dwa poprzednie lata 2020 r., 2021 r. Latem koronawirus nie jest tak groźny, podobnie jak inne wirusy - wirus grypy chociażby. Ale jesienią, zimą, ta zmora lubi powracać - dodał.

Poprawa stanu epidemiologicznego na obszarze Polski

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19 przewiduje, że obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022r.

W uzasadnieniu wskazano, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych.

Stan epidemii zniesiony

Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.