Od kiedy będą otwarte przedszkola i żłobki?

Podczas środowej konferencji Ministerstwa Zdrowia minister Adam Niedzielski ogłosił m.in. otwarcie żłobków i przedszkoli. Według zapowiedzi resortu placówki te mają ruszyć od poniedziałku.

Jak powiedział Adam Niedzielski, obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do 25 kwietnia. Wyjątkiem jest m.in. otwarcie żłobków i przedszkoli już od poniedziałku, 19 kwietnia.

Adam Niedzielski: Przedłużamy restrykcje o tydzień

Według zapowiedzi szefa resortu zdrowia podstawą do najnowszych decyzji jest liczba zajętych łóżek i respiratorów. - W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie, rzędu 75 proc., przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe - wskazał. Podkreślił, że widać stabilizujący się trend w perspektywie tygodnia, jednak wciąż na wysokim poziomie.



- To w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. Wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - zaznaczył.

Sławomir Broniarz: Odradzałbym otwarcie żłobków i przedszkoli

Decyzję skomentował dla Interii szef ZNP, Sławomir Broniarz. Podkreślił on, że gdyby był spytany przez rząd o to, czy rekomenduje otwarcie żłobków i przedszkoli, odradzałby taką decyzję.



- Gdyby istniały twarde dane wskazujące na to, że dzieci w wieku 3-6 lat nie zarażają, nie przenoszą wirusów, a personel przedszkoli i żłobków jest absolutnie bezpieczny, bo wszyscy są zaszczepieni, to zrozumiałbym tę decyzję. Ale tak nie jest i nie mamy takich twardych danych - mówił.



