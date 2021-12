Koronawirus w Polsce Dr Sutkowski: Armia ludzi po szczepieniu bezbronna wobec COVID-19

- Minister zdrowia podpisał w środę rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach dla zawodów medycznych. W związku z tym 1 marca 2022 r. każdy pracownik ochrony zdrowia będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Obowiązkowe szczepienia. Nieco ponad dwa miesiące na pełne zaszczepienie

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii został w czwartek skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.



Przewiduje on, że osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będą musieli nie później niż do 1 marca 2022 r. "zaszczepić się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia".



Niedzielski: Medycy dają dobry przykład pacjentom

Oznacza to, że do tej daty osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

W związku z podpisaniem rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach w środę, 22 grudnia, minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na swoim Twitterze: "Dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom! #szczepimysie".