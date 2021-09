Ponadto w projektowanym rozporządzeniu wprowadzone mają być regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Projekt przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Projekt rozszerza też katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa - o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto projektowane rozporządzenie umożliwi uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów - Przemyśl - Kijów.

Projekt zakłada ponadto zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności np. konwojowanych.

Aktualne obostrzenia

Obecne zasady bezpieczeństwa zakładają m.in. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych i utrzymywanie minimum 1,5-metrowej odległości między pieszymi czy uczestnikami spotkań. Szkoły, kina, teatry, domy i ośrodki kultury funkcjonują w reżimie sanitarnym, a w miejscach kultu religijnego obowiązuje maksymalnie 75 proc. obłożenia.

Limity maksymalnie 150 uczestników obowiązują na weselach i klubach nocnych, w liczbę te nie wlicza się osób w pełni zaczepionych.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał, że przy obecnej liczbie zakażeń nie przewiduje się zmian w obostrzeniach.



Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadali, że ewentualne nowe restrykcje będą wprowadzane regionalnie. - Mamy przygotowany wariant, który będzie punktowo, prawdopodobnie lokalnie, powiatami takie obostrzenia wprowadzał. Ten wariant będzie uwzględniał dwie zmienne - liczbę osób, które są zaszczepione na danym terenie, ale także wzrost nowych zakażeń - mówił w ubiegłym tygodniu w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.





