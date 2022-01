- Mamy bardzo rozwiniętą infrastrukturę szpitalną - dużą liczbę łóżek i personelu dedykowanego leczeniu COVID-19, ale w związku z rozwijaniem się Omikronu, chcemy przedstawić założenia opieki przedszpitalnej, która ma odciążyć szpitale, by pacjenci trafiali do szpitali później, albo nie trafiali tam wcale - mówił minister zdrowia.

- Jak porównujemy wyniki tydzień do tygodnia, to w ostatnich 5-6 dniach widzimy systematyczne wzrosty zakażeń - mówił Niedzielski. Zwrócił uwagę, że zaraportowane w środę 17,2 tys. zakażeń to ok. 10 proc. więcej niż przed tygodniem.



- Analizując sytuację epidemiczną w Polsce musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak interpretować te wyniki liczby nowych zakażeń. Czy to zmiana trendu czy anomalia w związku z okresem świątecznym - mówił Niedzielski.

Jak dodał, "bardzo dokładnie przyglądaliśmy się liczbom od strony analitycznej i interpretujemy te wyniki zwiększonej liczby infekcji jako anomalię poświąteczną, a nie zmianę trendu".

- Najważniejszym argumentem jest odniesienie do poprzedniego roku, kiedy wystąpiło bardzo podobne zjawisko - tłumaczył.

Omikron w Polsce. Niedzielski: Kumulacja pod koniec stycznia

- Drugi argument to kwestia wynikowości wykonywanych testów. W ciągu ostatnich dni wykonujemy zdecydowanie więcej testów niż tydzień temu. Ta wynikowość testów cały czas maleje, utrzymuje się na poziomie ok. 15 proc. - tyle testów okazuje się pozytywnych - dodał minister.

Jak mówił Niedzielski, "niezależnie od tej interpretacji dokonujemy przygotowań związanych z ryzykiem uderzenia Omikronu. Monitorujemy sytuację na świecie. Informacje potwierdzają, ze Omikron jest zdecydowanie bardziej zakaźny. Pierwsze informacje mówią, że zjadliwość wariantu Omikron jest mniejsza niż Delty".



- Zakładamy, że kumulacja zakażeń Omikronem nastąpi w Polsce pod koniec stycznia - poinformował minister zdrowia.

- Przygotowujemy plany dwustopniowe. Jeden z nich zakłada zwiększenie infrastruktury szpitalnej do 40 tys. łóżek. Drugi, o wiele bardzie pesymistyczny, zakłada zwiększenie tej infrastruktury do 60 tys. łóżek - poinformował Niedzielski.

Wskazał, że z pierwszym scenariuszem mieliśmy do czynienia w poprzedniej fali, natomiast drugi - mówił - oznacza "ogromy kryzys wydolności systemu opieki zdrowotnej na poziomie szpitalnictwa".

Zwrócił uwagę, że w Polsce jest około 150 tys. łóżek w szpitalach, z czego część jest przeznaczona do leczenia specjalistycznego. - Zostaje nam 100-120 tys. łóżek, które mają jakąś elastyczność zarządzania. To oznacza, że blisko połowę infrastruktury będziemy przeznaczali na walkę z covidem. Ale taka sytuacja to scenariusz katastroficzny - zaznaczył minister zdrowia.

Obostrzenia w Polsce. Minister zdrowia odpowiada

Minister zdrowia został zapytany o wprowadzanie dodatkowych obostrzeń w związku ze wzrostem liczby zakażeń. - Jeżeli mielibyśmy argumenty, które mówią o tym, że to jednak zmiana trendu - a rzeczywistość jest dynamiczna - to decyzje o kolejnych zaostrzeniach będą podejmowane. Na tą chwilę takich decyzji nie ma - zaznaczył minister, potwierdzając wcześniejsze informacje Interii.



Niedzielski dopytywany, czy w grę wchodzi podział kraju na strefy żółte i czerwone, odpowiedział: "wprowadzanie dodatkowych obostrzeń będzie zakładało scenariusze bardzo trudne". - Te scenariusze zakładają wprowadzanie rozwiązań ogólnokrajowych, a nie podziałów na regiony - tłumaczył.

Na uwagę reportera Polsat News, czy dodatkowe restrykcje są brane pod uwagę w związku z feriami, które w ubiegłym roku przyczyniły się do wzrostów zakażeń, minister odpowiedział: "najbliższe dwa trzy-tygodnie będą oznaczały spadek liczby zakażeń".



- Co będzie się działo po feriach, to trudno w tej chwili powiedzieć. W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, będziemy podejmowali decyzję. Prawdopodobieństwo, że w czasie ferii będziemy wprowadzali dodatkowe restrykcje oceniam jako niskie - mówił Niedzielski.



- Mamy szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat. Ostatniej doby zarejestrowało się tylko 6 tys. dzieci. Mamy zaszczepione 243 tys. dzieci w tej grupie wiekowej. Rejestracja staje. Jeśli dzieci mają wracać do szkół, jechać na ferie, jeśli nie chcemy, żeby nasze dzieci miały wieloukładowy zespół zapalny, szczepmy dzieci. To nasz apel - dodał rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Aktualne restrykcje obowiązują do końca stycznia. Zgodnie z nimi ograniczono liczbę gości restauracji czy hoteli do 30 proc. miejsc (nie dotyczy to osób zaszczepionych), zakazano także działalności dyskotek.



COVID-19. Leczenie w domu

Niedzielski zaznaczył, że w kontekście ogromnego zagrożenia przeciążenia infrastruktury szpitalnej ważnym elementem jest wzmocnienie opieki przedszpitalnej nad pacjentem covidowym.

- Dlatego przygotowaliśmy takie rozwiązania, które wzmacniają opiekę przedszpitalną, w tym znaczeniu, że przeznaczoną dla pacjentów, którzy są na wczesnym stadium choroby, tuż po zdiagnozowaniu i ich opieka wymaga zastosowania specjalnych narzędzi - mówił.

Przypomniał program PulsoCare dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na covid. - Przesyłamy takim pacjentom, którzy są w wieku powyżej 55 lat pulsoksymetr, który pozwala na monitorowanie parametru saturacji, czyli natlenienia krwi - wyjaśnił.

Niedzielski dodał, że wyniki odczytów z pulsoksymetrów są następnie przesyłane do centrum zajmującego się monitorowaniem stanu pacjentów. - W przypadku tzw. odczytów alertowych następuje kontakt konsultanta bądź lekarza - poinformował.

- Ten program funkcjonuje dłuższy czas, więc możemy się już pochwalić pewnymi liczbami, które dotyczą jego wykorzystania. Do tej pory z tego programu skorzystało, w tym sensie, że zarejestrowało się w nim, 930 tys. pacjentów. Więc jest to program o skali masowej, który zdecydowanie jest programem szerokopopulacyjnym - ocenił.

Zastrzegł, że obecnie odczyty z pulsoksymetrów są dokonywane w Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. - Wszystko dzieje się w ramach programu "Dom". Mamy w tym programie blisko 300 konsultantów, którzy sprawują opiekę, czyli reagują na alertowe odczyty i dodatkowo 83 lekarzy, którzy sprawują bardziej specjalistyczną opiekę - mówił.

Dodał, że od początku programu było 200 tys. pomiarów alertowych, co za każdym razem oznaczało kontakt konsultanta a czasem kończyło się wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego.

- Wezwań zespołu ratownictwa medycznego było blisko 6 tys. Możemy powiedzieć, że w przypadku tych 6 tys. ludzi program pomógł uratować, być może, życie - podkreślił.

Niedzielski zaapelował, by w razie dodatniego wyniku testu skorzystać z pulsoksymetru.

Z kolei Agnieszka Mastalerz-Migas, lekarz rodzinny, konsultant krajowy med. rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej mówiła, że "większość zakażeń koronawirusem przebiega w sposób łagodny lub umiarkowany". - Tacy pacjenci powinni zostać w domu pod opieką lekarza POZ. Bardzo ważne jest monitorowanie stanu pacjenta, który umożliwia program Domowej Opieki Medycznej - tłumaczyła.



Przypomniała także, że do Polski trafił lek Molnupiravir. - Jest on obecnie podawany chorym z upośledzoną odpornością. Wkrótce będzie więcej leków doustnych, które wesprą leczenie chorych we wczesnej fazie - dodała.





Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki

Badania potwierdziły 17 196 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 632 osoby z COVID-19 - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Na COVID-19 zmarły 183 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 449 chorych.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 162 715 zakażeń. Zmarło 98 666 osób z COVID-19.

W szpitalach przebywa 19 264 pacjentów z COVID-19, w tym 1854 chorych podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 959 łóżek i 2813 respiratorów.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 183 605 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 675 359 zakażonych.

