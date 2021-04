- Dane dotyczące zakażeń, które otrzymujemy pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. W maju czeka nas luzowanie obostrzeń. Rząd zapowiedział m.in. otwarcie obiektów sportowych, galerii, hoteli i instytucji kultury. Uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach, a w połowie maja rekomendowane będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Wieczorem w programie "Gość Wydarzeń" redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Transmisja od godziny 19:20 na stronie głównej portalu.

Zdjęcie Premier i minister zdrowia w trakcie ogłaszania luzowania obostrzeń pandemicznych /Polsat News

- Docierające do nas dane pozwalają na ostrożny optymizm - stwierdził szef rządu. - Idziemy w lepszym kierunku. Chcemy, by nasza gospodarka jak najszybciej wracała na tory normalności - powiedział premier.

- Patrząc na kalendarz łagodzenia obostrzeń, musimy patrzeć również na kalendarz szczepień. One są powiązane. Powrót do normalności w zasadniczym stopniu zależy od tempa szczepień - dodał Mateusz Morawiecki.



- Zdecydowaliśmy się, żeby proces luzowania przebiegał w ujęciu ogólnopolskim, bo relacja zróżnicowania województw nie jest duża - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że rząd zrezygnował z koncepcji regionalizacji obostrzeń.



- Grupy łagodzenia zasad będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym. To tempo jest potrzebne, żeby obserwować efekty - zaznaczył Niedzielski.



Pierwsze zmiany już w trakcie majówki

Od 1 maja zostaną otwarte obiekty sportowe na świeżym powietrzu z limitem 50 osób. Kryte obiekty sportowe i baseny będą otwarte dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przy obłożeniu miejsc do 50 proc.

Od 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe - w reżimie jednej osoby na 15 m2. Tego dnia wrócą do szkół uczniowie klas I-III szkół podstawowych.



4 maja zostaną także galerie sztuki i muzea, również z zastosowaniem zasady jednej osoby na 15 m2. Taki sam reżim sanitarny ma mieć zastosowanie w miejscach kultu religijnego, choć rekomendowane są obrzędy religijne na świeżym powietrzu.



8 maja otwarte zostaną hotele - z obłożeniem wynoszącym maksymalnie 50 proc. miejsc oraz przy zamkniętych strefach restauracyjnych i wellnes & spa.



Dużo zmian w połowie miesiąca

15 maja wznowią działanie restauracje i kawiarnie w ogródkach na świeżym powietrzu - z zachowaniem dystansu. Od tego dnia będą mogły działać kina i teatry na świeżym powietrzu - przy obłożeniu 50 proc. widowni.



Także imprezy okolicznościowe będzie można organizować na zewnątrz od 15 maja - m.in. wesele i komunie, przy limicie 25 gości.



Od 15 maja wróci nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Tego dnia zostaną też otwarte dla publiczności obiekty sportowe na świeżym powietrzu (25 proc. obłożenia).



Jak stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski, od 15 mają będzie także rekomendowane zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dystansu.

Na koniec maja m.in. powrót wszystkich uczniów do szkół

Od 29 maja do nauki stacjonarnej w szkołach wrócą uczniowie wszystkich klas.



Tego samego dnia zostaną także otwarte dla wszystkich kryte obiekty sportowe i baseny - przy maksymalnym obłożeniu 50 proc. miejsc (z widownią). Siłownie, kluby fitness i solaria rozpoczną działanie w reżimie sanitarnym (jedna osoba na 15 m2).



29 maja wróci także gastronomia wewnętrzna - z limitem 50 proc. zajętych miejsc i dystansem między stolikami. Otwarte zostaną kina i teatry - połowa miejsc na widowni będzie mogła być zapełniona.



Od tej daty imprezy okolicznościowe - takie jak komunie czy wesela - będą mogły odbywać się z limitem gości do 50 osób.



