Obostrzenia po 9 kwietnia. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń do 18 kwietnia - ogłosił po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski. W przyszłym tygodniu mają zapaść decyzje dotyczące kolejnych dni.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Polsat News

- Obserwowane ostatnio wyniki dotyczące nowych zakażeń, które dają pewną nadzieję, są zbyt słabym sygnałem, by traktować je optymistycznie - zaznaczył na wstępnie Niedzielski. - Cały czas mamy bardzo trudną sytuację w szpitalach. (...) Te parametry zajętości są już parametrami niebezpiecznymi - podkreślił.

Minister zdrowia wskazał Śląsk jako region, który nie może poradzić sobie ze skalą napływu pacjentów. Problem z łóżkami respiratorowymi występuje z kolei w Małopolsce. Jako trzeci region, w którym liczba hospitalizacji budzi niepokój, Niedzielski wymienił Podkarpacie. Duży napływ pacjentów występuje także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Z pomocą tym regionom spieszą inne, ościenne najczęściej województwa.

- Spadek zakażeń to wynik okresu świątecznego. To, z jakim trendem będziemy mieli do czynienia, będziemy wiedzieć w kolejnych dniach. Skutek tego, jak zachowaliśmy się w święta, będzie widoczny w przyszłym tygodniu - zapowiedział szef MZ. Dlatego rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń o ponad tydzień, do 18 kwietnia.

Jakie obostrzenia?

Od 27 marca na terenie całej Polski zamknięte są centra i galerie handlowe (za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i księgarni), sklepy wielkopowierzchniowe (sklepy meblowe i budowlane o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2), nie działają salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie, ograniczona jest działalność obiektów sportowych.

Zamknięte są także żłobki i przedszkola (z małymi wyjątkami dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych). Zdalnie uczą się także starsze dzieci, również studenci.

Decyzją rządu w sklepach do 100 m2 obowiązuje limit jednej osoby na 15 m2, a w sklepach powyżej 100 m2 jednej osoby na 20 m2. W kościołach wygląda to następująco - maksymalnie jedna osoba na 20 m2, przy zachowaniu minimum 1,5 metra odległości.

Wymienione wyżej obostrzenia będą obowiązywać nie do 9 kwietnia, a do 18 kwietnia. Kolejne decyzje mają zapaść w następnym tygodniu.



Co z przedszkolami, szkołami?

- Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywać, przywracając normalność, to będą powroty do przedszkoli i do klas 1-3 - odpowiedział Niedzielski na pytanie, o zamknięte przedszkola i szkoły. - Podzielam pogląd pana Dariusza Piątkowskiego, że jeszcze w kwietniu uczniowie przedszkoli i klas 1-3, przynajmniej w trybie hybrydowym, powinny wrócić do szkół - wskazał.

Majówka 2021. Co na to resort zdrowia?

Za niecały miesiąc weekend majowy. Jak może wyglądać?



- Myślimy w pierwszej kolejności o przywracaniu edukacji. Perspektywa majówki jest bardziej odległa. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli to rozważyć. Zbyt wcześnie, by oczekiwać, że majówka będzie spędzana jak dwa lata temu. Trzeba liczyć się z tym, że obostrzenia w okresie majówki będą - mówił Niedzielski.

- Teraz, kiedy jesteśmy w sytuacji, mam nadzieję, że apogeum trzeciej fali mamy za sobą, to najważniejszym kryterium staje się obłożenie infrastruktury łóżkowej i respiratorowej - podkreślał szef MZ. Jak dodał, trudno powiedzieć też, jak mogą wyglądać tegoroczne wakacje.

Mutacje koronawirusa w Polsce

- Mamy pojedyncze przypadki zweryfikowania mutacji południowoafrykańskiej i brazylijskiej - poinformował minister zdrowia podczas środowej konferencji. Ale, jak zaznaczył, w kraju zdecydowanie dominuje mutacja brytyjska.