Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany we wtorek w radiowej Trójce, czy planowane są nowe obostrzenia związane z COVID-19, m.in. w związku z pojawieniem się nowego wariantu Omikron.

- Obecne obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron, natomiast jeśli by się liczba zachorowań zwiększała, będziemy decydować o dalszych obostrzeniach, ale one i tak są poważne, bo 30 procent limitu to jest znaczący limit - powiedział Müller.

Obostrzenia na święta. Rzecznik rządu wyjaśnia

Rzecznik pytany był, czy planowane jest np. objęcie obostrzeniami nowych branż.

- W tej chwili takich rozwiązań nie planujemy, do stycznia obowiązują obostrzenia, które są w tej chwili, modyfikacji żadnych nie planujemy - powiedział Müller. - Wczoraj mieliśmy posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i takich rekomendacji, aby dodatkowe obostrzenia przed świętami wprowadzać, nie było - dodał.

Przyznał, że także podczas Sylwestra w miejscach użyteczności publicznej będzie obowiązywał ten limit osób, który obowiązuje dziś, z wyłączeniem osób zaszczepionych.

Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiedzieli na początku grudnia nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział m.in. wprowadzenie od 1 marca obowiązku zaszczepienia się dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Rząd od 15 grudnia zmniejszył też limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach dla osób niezaszczepionych. Od poniedziałku do 9 stycznia zdalnie odbywa się też nauka w szkołach (większość tego okresu to czas ferii).