Obiekty sportowe tylko dla zawodowców. Nowe restrykcje

Od soboty działalność obiektów sportowych zostaje ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem. Rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń na okres świąt wielkanocnych. Potrwają one do 9 kwietnia.

Zdjęcie Wciąż nieczynne pozostają siłownie /ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI / POLSKA PRESS /East News

- Działalność obiektów sportowych ograniczona zostanie wyłącznie do sportu zawodowego. Wszystkie obiekty, które nie przyjmują zawodowców, będą w tym czasie zamknięte - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamknięte będą m.in. ścianki wspinaczkowe i korty tenisowe.

Nowe restrykcje na Wielkanoc. Lista jest długa

Od 27 marca zamknięte zostają centra i galerie handlowe . Wyjątek stanowią sklepy spożywczy, apteki, drogerie, salony prasowe i księgarnie. Rząd nakazał także zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów meblowych oraz budowlanych (powyżej 2 tys. metrów kw). W sklepach do 100 m2 obowiązywał będzie limit jednej osoby na 15 m2, w sklepach powyżej 100 m2 jednej osoby na 20 m2.

Zła wiadomość dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie planowali wizytę u kosmetyczki czy fryzjera. Salony urody także zostają zamknięte. Rodzice nie poślą też, przez co najmniej dwa tygodnie, dzieci do żłobków i przedszkoli. Jest jeden wyjątek. Opieka zostanie zapewniona wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. Zmniejszone zostają limity osób w kościołach - maksymalnie jedna osoba na 20 m2, przy zachowaniu minimum 1,5 metra odległości,





