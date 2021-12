Nowe zasady dla podróżujących. Obowiązkowy test przed przylotem do Polski

Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Będą one dotyczyć także podróżnych, wjeżdżających do Polski.



Od 15 grudnia, każda osoba przybywająca do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test.



ZOBACZ: Lista nowych obostrzeń. Będą obowiązywać od 15 grudnia



Jak podkreślono na stronie ministerstwa zdrowia, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.



- Testy będą musieli wykonać wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen. Testy PCR i antygenowe są równoważne. Tak samo jak jest w tej chwili, po takim przybyciu do Polski poddawane są te osoby kwarantannie, kolejny test ósmego dnia po przylocie do kraju - poinformował na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.