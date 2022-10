W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1910 zakażeń koronawirusem, 350 to ponowne zakażenia. Zmarły 24 osoby.

Co powoduje cięższy przebieg koronawirusa?

- Czynnikami powodującymi cięższy przebieg COVID-19 są otyłość, podeszły wiek, cukrzyca, zaburzenia odporności, a także przewlekłe choroby układu oddechowego i krążenia - powiedział w rozmowie z PAP specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej dr n. med. Rafał Cudnik.

Ekspert został również zapytany o to, jak wygląda przebieg choroby u pacjentów.

- Większości są to łagodne przebiegi, ale zdarzają się pacjenci, którzy z uwagi na częściowe zajęcie miąższu płucnego wymagają hospitalizacji. Kierujemy ich do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Jeżeli nie ma możliwości przyjęcia do centrum, chociażby z powodu braku miejsc, to na oddziałach szpitalnych mamy przygotowane miejsca izolowane dla takich pacjentów. Chorzy z niewydolnością oddechową, wymagający intensywnej terapii, są hospitalizowani na szpitalnych oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.



