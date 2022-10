W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1748 zakażeń koronawirusem, 285 to ponowne zakażenia. Zmarły 22 osoby. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 16 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano 10 446 testów, a 1 932 z nich miało wynik pozytywny.

Od 4 marca 2020 roku wykryto 6 324 853 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 144 747 ponowne. Zmarło 117 869 osób. Wyzdrowiało 5 335 921 pacjentów.

Przed tygodniem, 7 października, resort informował o 2629 zakażeniach koronawirusem, z czego 511 to ponowne infekcje. Wówczas zmarło 41 osób. 31 z nich miało choroby współistniejące.

W piątek 14 października nowe przypadki koronawirusa odnotowano w całej Polsce. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim: 248. Kolejne województwa, w których zgłoszono dziś zakażenia, to: śląskie (205), małopolskie (163), dolnośląskie (139), lubelskie (127), wielkopolskie (120), łódzkie (111), kujawsko-pomorskie (83), warmińsko-mazurskie (73), zachodniopomorskie (70), pomorskie (69), świętokrzyskie (67), podkarpackie (66), podlaskie (65), lubuskie (60), opolskie (45).

Nowy wariant koronawirusa. "Potencjalnie bardzo groźna sytuacja"

W Wielkiej Brytanii pojawił się nowy wariant koronawirusa XBB. To kolejny taki przypadek po Singapurze i Tajlandii. Jak twierdzi prof. Tomasz Dzieciątkowski, może to oznaczać nową falę zakażeń w Polsce - i to już w ciągu trzech do ośmiu tygodni.

Dzieciątkowski na łamach "Pulsu Medycyny" wyjaśnił, że nowy wariant to miks linii BM.1.1.1 z BJ.1. Wywodzą się one z kolei od linii BA 2.75.2 wariantu Omikron, który miał największą - jak dotąd - zdolność ucieczki immunologicznej dzięki odmiennej budowie białka kolca.

Zdaniem wirusologa XBB jest tak zwanym rekombinatem. Powstają one, gdy w ludzkim ciele dojdzie do jednoczesnego zakażenia dwoma odmiennymi wariantami koronawirusa. Może to doprowadzić między nimi do wymiany fragmentów informacji genetycznej należących do obu wariantów. W ten sposób tworzy się niowa linia genetyczna wirusa.

Lekarze uspokajają, że nie ma jeszcze potwierdzenia, czy nowy wariant stanowi zagrożenie. Zachęcają jednak do przyjmowania dawki przypominającej szczepionki na COVID-19 oraz stosowania podstawowych zasad chroniących przed zakażeniem, czyli DDM: dezynfekcja, dystans i maseczki.