Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia z 9 maja

W niedzielę 9 maja resort zdrowia poinformował o 3852 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 147 kolejnych zgonach pacjentów z COVID-19. Dzień wcześniej, w sobotę odnotowano 4 765 nowych przypadków, zmarło 421 pacjentów. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 2 833 052, natomiast zgonów do 70 012. Z kolei w niedzielę tydzień temu odnotowano 4 612 zakażeń, a 144 osoby zmarły.

Zdjęcie Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Najnowsze dane /Grzegorz Michałowski /PAP

Jak przekazał resort zdrowia odnotowano 3 852 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (529), śląskiego (508), wielkopolskiego (501), dolnośląskiego (324), małopolskiego (314), łódzkiego (297), pomorskiego (217), kujawsko-pomorskiego (194), zachodniopomorskiego (192), lubelskiego (177), opolskiego (116), świętokrzyskiego (107), lubuskiego (97), podkarpackiego (93), podlaskiego (77), warmińsko-mazurskiego (62). 47 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów - zastrzegło ministerstwo.



Z danych resortu wynika, że kwarantanną objętych zostało 124 tys. 442 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 mln 569 tys. 501 zakażonych.

Zajętych ponad 16 tys. łóżek

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 16 156 łóżek covidowych w szpitalach. 2138 chorych jest podłączonych do respiratorów - wynika z niedzielnego raportu Ministerstwa Zdrowia.

Liczba osób w szpitalach zmniejszyła się od wczoraj o 999, a pacjentów korzystających ze wspomagania w oddychaniu o 19. Z kolei tydzień temu w niedzielę, 2 maja, z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 21 209 pacjentów, a 2652 wymagało podłączania do respiratorów.

Ostatniej doby zaszczepiono 245 553 osób.

Pierwszą dawkę otrzymało do tej pory 10 185 393 osoby, dwie dawki 3 485 148. Resort zdrowia podał w niedzielę, że liczba niepożądanych odczynów wśród osób, które zostały zaszczepione od początku akcji szczepień, sięgnęła 7669.





Luzowanie obostrzeń. Otwarte hotele

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim, od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność mogły wznowić hotele - z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości - maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.



Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.