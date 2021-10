Nowe przypadki koronawirusa. Raport Ministerstwa Zdrowia, dane z 20 października

Resort zdrowia podał, że w Polsce jest 5559 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19. Podano także, że zmarło 75 osób. 21 osób to chorzy, którzy zmarli z powodu koronawirusa, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby.



Tydzień temu zakażeń było 2640, a zgonów - 40.



Z kolei we wtorek nowych zakażeń było 3931. Tego dnia podano także informację o śmierci 64 osób, które miały potwierdzone zakażenie COVID-19.



Zakażenia w regionach

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: lubelskiego (1249), mazowieckiego (1004), podlaskiego (587), zachodniopomorskiego (329), łódzkiego (293), śląskiego (277), wielkopolskiego (267), małopolskiego (260), podkarpackiego (259), pomorskiego (205), dolnośląskiego (204), kujawsko-pomorskiego (203), warmińsko-mazurskiego (179), świętokrzyskiego (94), lubuskiego (63), opolskiego (56).



30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Szpitale i respiratory

Resort zdrowia podał w środę, że w szpitalach zajętych jest 3811 łóżek.



Do respiratorów podłączonych jest 329 osób.



W kraju przygotowanych jest 8367 łóżek na oddziałach covidowych oraz 867 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 134 tys. 740 ludzi.



Wyzdrowiały 2 mln 678 tys. 423 osoby z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szczepienia w Polsce

W Polsce jak dotąd wykonano 38 mln 373 tys. 412 szczepień.



Jedną dawkę otrzymało w sumie 20 mln 50 tys. 972 pacjentów, a liczba w pełni zaszczepionych wynosi do tej pory 19 mln 756 tys. 793.



Do Polski dotarło do tej pory 67 mln 462 tys. 960 dawek szczepionek.

Awaria systemu Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o godz. 9:15 o "awarii systemu", z powodu której dane dotyczące zakażeń koronawirusem nie mogły zostać przekazane o stałej porze. Resort poinformował o problemach na Twitterze. Jak ustalił Polsat News dane dotyczące przebiegu pandemii miały być dostępne publicznie o godz. 11.