Liczba nowych zakażeń w Polsce wynosi 3931 - podał we wtorek resort zdrowia. - To wzrost o prawie 85 proc. w odniesieniu do poprzedniego wtorku - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu.



Jednocześnie jest to więcej niż dotychczasowa rekordowa liczba nowych przypadków w czwartej fali koronawirusa odnotowana 16 października. Resort zdrowia poinformował wtedy o 3236 nowych zakażeniach.

Tydzień wcześniej liczba nowych przypadków wyniosła 2118. Z kolei w poniedziałek ministerstwo informowało o 1537 nowych przypadkach koronawirusa.

Prawie 1000 zakażeń w Lubelskiem

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: lubelskiego (998), mazowieckiego (731), podlaskiego (353), łódzkiego (218), małopolskiego (183), śląskiego (173), pomorskiego (161), podkarpackiego (160), zachodniopomorskiego (154), olnośląskiego (153), warmińsko-mazurskiego (149), wielkopolskiego (143), kujawsko-pomorskiego (126), świętokrzyskiego (71), lubuskiego (52), opolskiego (51).



55 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 160 1 183 5 1773 4 51 5 153 5 52 143 3 71 2 218 7 731 7 126 3 353 4 149 5 161 1 154 998 11

Rekord zgonów na COVID-19

Nie żyją 64 kolejne osoby. 15 chorych zmarło wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 49 kolejnych pacjentów zmarło ze względu na choroby współistniejące.



To najwięcej zgonów od 11 czerwca, kiedy to zmarło 68 osób, z czego 19 osób miało COVID-19, a przyczyną śmierci 49 pacjentów były choroby współistniejące.



Znowu więcej chorych w szpitalach

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział we worek, że w ciągu ostatniej doby do szpitali w Polsce przyjęto 328 osób wymagających pomocy, a zajęte są 3592 łóżka.

W ciągu doby 22 kolejne osoby wymagały podłączenia do respiratorów. W kraju jest obecnie 318 pacjentów, którzy korzystają ze wspomagania respiratorowego.



Waldemar Kraska o zakażeniach koronawirusem. Nowe dane z 19 października



- Pacjentów nie tylko przybywa, ale przybywa tych, którzy muszą być hospitalizowani, co mnie jako lekarza niepokoi - mówił Waldemar Kraska. - Ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - dodał.



W kraju przygotowanych jest 8180 łóżek na oddziałach covidowych oraz 841 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 128 tys. 780 ludzi.



Wyzdrowiało 2 mln 678 tys. 296 osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.



Szczepienia w Polsce

W Polsce jak dotąd wykonano 38 mln 286 tys. 490 szczepień.



Jedną dawkę otrzymało w sumie 20 mln 28 tys. 338 pacjentów, a liczba w pełni zaszczepionych wynosi do tej pory 19 mln 728 tys. 692.

Do Polski dotarło do tej pory 67 mln 462 tys. 960 dawek szczepionek.



