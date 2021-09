Nowe przypadki koronawirusa. Raport Ministerstwa Zdrowia, 8 września

Koronawirus w Polsce

Mamy 533 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to wzrost o 46 proc. względem ubiegłego tygodnia. To także najwyższy odnotowany wynik od kilku miesięcy. Z powodu COVID-19 zmarło 11 kolejnych osób. W szpitalach jest 588 chorych z COVID-19, w tym 66 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Zdjęcie Pandemia koronawirusa nie daje za wygraną / Kristina Stedul Fabac / Agencja FORUM