Nowe przypadki koronawirusa. Raport Ministerstwa Zdrowia, 7 września

Koronawirus w Polsce

Mamy 406 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to wzrost o 42 proc. względem ubiegłego tygodnia. To także najwyższy odnotowany wynik od 9 czerwca. Z powodu COVID-19 zmarło 13 kolejnych osób. W szpitalach jest 570 chorych z COVID-19, w tym 63 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Zdjęcie Oddział covidowy w szpitalu w Bochni / ANADOLU AGENCY / Getty Images