Nowe przypadki pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (6536), śląskiego (6098), wielkopolskiego (5460), dolnośląskiego (3391), łódzkiego (3338), pomorskiego (3216), małopolskiego (2872), kujawsko-pomorskiego (2702), lubelskiego (2299), zachodniopomorskiego (2259), warmińsko-mazurskiego (1617), podkarpackiego (1382), opolskiego (1380), lubuskiego (1029), podlaskiego (1026) oraz świętokrzyskiego (997).



Ponadto 147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1382 27 2872 41 6098 22 1380 5 3391 10 1029 4 5460 14 997 11 3338 38 6536 20 2702 12 1026 4 1617 9 3216 25 2259 16 2299 14

Raport COVID-19. Ponad pół miliona osób na kwarantannie

W szpitalach przebywa 17 685 pacjentów z COVID-19. W sumie przygotowano dla nich 30 916 łóżek. 1 109 chorych korzysta z respiratorów, a takich maszyn dla zainfekowanych koronawirusem jest 2 693.



556 527 osób jest poddanych kwarantannie. Od początku pandemii z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiało 4 212 146 osób.

Sobotnie dane oznaczają, że liczba wszystkich wykrytych infekcji w Polsce od początku pandemii wzrosła do 5 129 080, a zgonów - do 106 578.



Ostatniej doby wykonano 162 816 testów, jak i przeprowadzono 116 398 szczepień przeciw COVID-19. W sumie w naszym kraju wykonano 52 116 952 iniekcje, a w pełni zaszczepione są 21 847 424 osoby.



Podwarianty Omikrona. Co wiemy o BA.2?

Większość przypadków odnotowanych w Polsce to wariant Omikron. WHO przekazała, że ta mutacja ma dwa podwarianty - BA.2 i BA.3. O ile o tym drugim niewiele jeszcze wiadomo, to o pierwszym można już powiedzieć, że rozprzestrzenia się lepiej niż wariant podstawowy.

Oznacza to, że może on odpowiadać za wydłużenie fali epidemicznej wywołanej wariantem Omikron. Jednak według wstępnych danych Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), podwariant BA.2 nie omija efektywniej naszej odporności.

- Skuteczność szczepionek okazała się być nawet wyższa, jeżeli mówimy o ochronie przed zachorowaniem. Po ponad dwóch tygodniach od przyjęcia III dawki wyniosła 70 proc., podczas gdy w kontekście wariantu BA.1 - 63 proc - informuje Bartosz Fiałek, lekarz reumatolog i popularyzator wiedzy medycznej. Więcej przeczytasz tutaj.