Grupa MOCOS (Modeling Coronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19. Naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz eksperci z Nokia Wrocław, EY GDS Poland oraz MicroscopeIT opublikowali krótkoterminową prognozę pandemii do 21 lutego 2022 r.

Prognozy MOCOS. Kiedy liczby zakażeń zaczną maleć?

Z prognoz rozwoju pandemii wynika, że szczyt tej fali ma przypaść na drugi tydzień lutego. Wówczas ze średniej modelowań wynika, że dzienna liczba zakażeń wyniesie 121 tys. Liczba nowych przypadków ma zacząć spadać od 11 lutego.



Z kolei według średniej modelowań najwięcej zgonów przypadnie na 14 lutego - 628. Później ta liczba również ma spadać.



Jeśli chodzi o liczbę hospitalizacji, najwięcej - według średniej modelowań - ma przypaść na drugą połowę lutego. Naukowcy spodziewają się wówczas w szpitalach 26,8 tys. pacjentów z COVID-19.

Kiedy szczyt pandemii?

Tydzień temu minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej mówił, że eskalacja pandemii COVID-19 wpływa na przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia scenariusze.

- Najkorzystniejsze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca - powiedział minister.

Ministerstwo Zdrowia w czwartek podało, że badania potwierdziły kolejny najwyższy dobowy wynik w pandemii - 57 659 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 262 osoby z COVID-19.