Znajdujemy się nadal na etapie tego, co nazwaliśmy bezpiecznikiem. Czas pandemii to czas balansowania na granicy życia i śmierci - powiedział premier na sobotniej (21 listopada) konferencji prasowej. Szef rządu poinformował, co z feriami zimowymi w bieżącym roku szkolnym.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Marcin Obara /PAP

- Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - poinformował Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej.

- Ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa, w różnym czasie, po to, żeby ruch turystyczny, ruch w gospodarce był większy, w tym roku muszą być skumulowane w jednym czasie, żeby ten ruch był jak najmniejszy - powiedział premier.

Szef rządu ostrzegł przed wyjazdami za granicę, bo może się okazać, że jeśli sytuacja epidemiologiczna się pogorszy, po powrocie trzeba będzie odbywać kwarantannę. - Jeśli wtedy zostaniemy w domach, jest szansa, że około 18 stycznia będą się pojawiać pierwsze dostawy szczepionki - poinformował premier.