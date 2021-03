Nowe obostrzenia w święta wielkanocne. Archidiecezje apelują

Uczestnictwo we mszy przez media, ograniczenie liczby wiernych w kościele, komunia na rękę, spowiedź także poza konfesjonałem - po apelu przewodniczącego KEP archidiecezje przedstawiają apele i rozwiązania mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa podczas wielkanocnych obrzędów religijnych. Nowe obostrzenia w Polsce, obejmujące także kościoły, obowiązują od 27 marca.

Zdjęcie Duchowni apelują do wiernych przed świętami wielkanocnymi /Lidia Niziol/ ArtService /Agencja FORUM

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował w piątek o przestrzeganie limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, a także o dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że od soboty 27 marca do 9 kwietnia obowiązuje nowy limit osób w miejscach kultu religijnego - jedna osoba na 20 m kw. przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości.

"Zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych" - napisał w piątek Gądecki.

Osoby niemogące osobiście uczestniczyć w celebracjach przewodniczący KEP poprosił, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła przez modlitwę domową i transmisje medialne.

Specjalne słowo na Wielkanoc

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz skierował w piątek do diecezjan specjalne słowo na Wielkanoc.

"Zwracam się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: jedna osoba na 20 m kw., dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek. Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych" - zaapelował.

Jednocześnie zaznaczył, aby duszpasterze umożliwili jak największej liczbie wiernych uczestnictwo w mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, Wigilii Paschalnej i w mszach niedzieli Zmartwychwstania.

"Uzasadnione jest zwiększenie liczby nabożeństw. Jednocześnie przypominam, że wciąż obowiązuje udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane. Dla wiernych niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może być duchowa łączność przez media" - czytamy w liście.

"Kościoły i kaplice powinny pozostać otwarte"

"Kościoły i kaplice powinny pozostać otwarte" - napisał w opublikowanym w piątek liście metropolita wrocławski Józef Kupny. Jednocześnie wezwał do "odpowiedzialnego stosowania się do zaleceń władz państwowych".

"Czas epidemii nie jest czasem zwyczajnym i nie możemy dziś organizować duszpasterstwa tak, jak realizowaliśmy to w latach, kiedy nie groziło nam żadne niebezpieczeństwo" - napisał. "Wyrażam swoją nadzieję, że proboszczowie i administratorzy parafii, świadomi swojej odpowiedzialności, znajdą optymalne rozwiązania zgodne z prawem kanonicznym oraz postanowieniami władz państwowych" - stwierdził. Metropolita wezwał również do organizacji większej liczby mszy i do wprowadzenia przez parafie możliwości uczestniczenia we mszy na zewnątrz kościołów.

Zestaw zaleceń od łódzkiej kurii

Archidiecezja łódzka opublikowała zestaw zaleceń mających na celu powstrzymywanie rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas nabożeństw. Obejmują one m.in przyjmowanie komunii na rękę, przekazywanie znaku pokoju za pomocą skinięcia głowy, zastąpienie pocałunków liturgicznych ukłonami, a także dopuszczenie spowiedzi poza konfesjonałem. Kuria podkreśliła jednak, że według prawa kanonicznego nie można nakazać nikomu przyjmowania komunii na rękę, a jedynie do tego silnie zachęcać.

Według zaleceń łódzkiej kurii wierny może na indywidualną prośbę otrzymać komunię również poza nabożeństwem. Ponadto kuria podkreśliła, że dla realizacji trzeciego przykazania kościelnego, nakazującego katolikowi przyjąć komunię przynajmniej raz w roku w okresie świąt wielkanocnych, KEP przyjęła, że ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do niedzieli Trójcy Świętej (30.05.2021).

Łódzka kuria poinformowała też o możliwości poświęcenia pokarmów wielkanocnych w gronie rodzinnym. Zaleciła również organizację tradycyjnych procesji Wielkiego Tygodnia "w formie skromniejszej, najlepiej jedynie z udziałem celebransa i asysty tak, aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach."

Prośba o modlitwę

Arcybiskupstwo w Gnieźnie opublikowało zestaw zaleceń, w którym przypomina o dyspensie arcybiskupa Wojciecha Polaka dla wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach.

Abp. Polak w swoim komunikacie prosi wiernych o "jednoczenie się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez transmisje internetowe diecezjalne i parafialne". Zwrócił również uwagę na możliwość praktykowania tzw. komunii duchowej, niewymagającej bezpośredniego kontaktu z kapłanem.

Niektóre diecezje wciąż pracują nad zestawami zaleceń i zasad, które obowiązywać będą wiernych w czasie świąt wielkanocnych. Ich przedstawiciele zapowiadają publikację wytycznych w poniedziałek.