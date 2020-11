Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę (4 listopada), że od poniedziałku nauka w trybie zdalnym zostanie rozszerzona o klasy 1-3 szkół podstawowych. Co z najmłodszymi dziećmi?

Zdjęcie Czy przedszkola pozostaną otwarte? /AFP

- Jeśli chodzi o przedszkola, to tam opieka pozostaje bez zmian - tak, jak do tej pory - poinformował premier, pytany na konferencji prasowej o dalszą działalność żłobków i przedszkoli.

Reklama

Wcześniej szef rządu zapowiedział, że od poniedziałku nauka zdalna zostanie rozszerzona na klasy od 1-3 oraz że do końca listopada zostanie przedłużone nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych (czytaj więcej, klikając TUTAJ).

Zamknięte kina i teatry oraz galerie handlowe

Morawiecki został też zapytany o poniedziałkowe słowa wicepremiera Jarosława Gowina, który zapowiadał, że oprócz handlu ewentualne ograniczenia nie dotkną pozostałych branż. W środę premier zapowiedział, że zamknięte zostaną kina i teatry, galerie, instytucje kultury, a obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe (czytaj więcej, klikając TUTAJ).

- W odniesieniu do restrykcji, to wszyscy doskonale wiemy, że musimy utrzymywać dość duże pole manewru, bo jeśli sytuacja się pogarsza, reagować trzeba szybko. Sytuacja się pogorszyła i w związku z tym reagujemy szybko - odparł premier.

Premier o protestach

- Mieliśmy nadzieję, że protesty, z którymi mieliśmy do czynienia, zwłaszcza dwa tygodnie temu, nie doprowadzą do takiej liczby nowych zakażeń, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi, i dzisiejsze dane statystyczne wskazują, że doprowadziły do wyższej liczby zakażeń. W związku z tym musimy jeszcze bardziej rygorystyczne zasady wprowadzać, aby służba zdrowia wytrzymała i żeby była wystarczająco wydajna - podkreślił premier.

Zobacz też relację na żywo z konferencji premiera i ministra zdrowia

Zasiłki dla rodziców

Morawiecki został też zapytany o zasiłki dla rodziców, także rodziców dzieci niepełnosprawnych. - Zasiłki będą przyznane na takich zasadach jak wiosną, czyli te wszystkie reguły są znane państwu. Przy czym chcę też podkreślić, że dla dzieci osób ze służb medycznych i służb mundurowych dostępna będzie opieka edukacyjna dla dzieciaków od 1 do 3 klasy - zaznaczył szef rządu.