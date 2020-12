- Policjanci w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów - nieprzestrzegania nakazów, zakazów, czy ograniczeń - będą reagować, zwłaszcza jeżeli chodzi o gromadzenie się osób - ostrzegł rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka, odnosząc się zapowiedzianej kwarantanny narodowej.

Zdjęcie Policja apeluje o odpowiedzialność i dyscyplinę w czasie świąt i w okresie noworocznym /Damian Klamka /East News

- Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje stan epidemii, a obok inspektorów sanitarnych to policjanci egzekwują przepisy, które wprowadzane są z myślą o zahamowaniu transmisji wirusa - podkreślił inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Policjant wskazał, że funkcjonariusze liczą na odpowiedzialność i duże zdyscyplinowanie ludzi w trakcie świąt i okresu noworocznego. - Jednak pamiętajmy, że policjanci w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów - nieprzestrzegania nakazów, zakazów czy ograniczeń - będą reagować, zwłaszcza jeżeli chodzi o gromadzenie się osób - zaznaczył Ciarka, dodając, że policjanci będą również reagować na zgłoszenia od obywateli.

- Dlatego pamiętajmy o odpowiedzialności i dyscyplinie w tym trudnym czasie. Nie jest naszym celem karanie, ale w przypadku naruszenia przepisów policjanci mogą nałożyć mandat, skierować wniosek o ukaranie do sądu, a inspektor sanitarny może nałożyć karę pieniężną, od 5 do 30 tys. zł - dodał.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia , m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

