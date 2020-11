- Jeżeli w perspektywie siedmiu dni średnia zachorowań będzie wynosiła ok. 29-30 tysięcy, to będziemy musieli przejść do etapu narodowej kwarantanny - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

- Klasycznych bazarów świątecznych pewnie spodziewać się nie będziemy mogli, jeżeli chodzi o większe zbiorowiska, ponieważ epidemia będzie nam raczej towarzyszyła przez najbliższe tygodnie - powiedział rzecznik rządu, pytany o ewentualne obostrzenia w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Bogdan Rymanowski dopytywał swojego gościa o zamknięcie sklepów w galeriach handlowych , które mogą nieść za sobą falę bankructw i zwolnień. - Chodzi generalnie o mobilność obywateli - powiedział rzecznik. - Problem jest tylko taki, że żeby dostać się do poszczególnych miejsc - do galerii handlowych, teatrów, kin, do wszystkich miejsc, które spotkały się dzisiaj z dodatkowymi obostrzeniami - do nich trzeba dotrzeć. To powoduje, że mobilność obywateli się zwiększa - wyjaśnił.



Jak dodał, eksperci wskazują, że "najważniejszym celem jest w tej chwili obniżenie mobilności społecznej i ona niestety może się odbyć tylko przez to, że ograniczymy w jakimś sensie również pretekst do wyjścia z domu - powiedział.



- Przed nami arcytrudny czas. Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne. Chronimy tym służbę zdrowia i obywateli przed tragicznymi konsekwencjami pandemii - mówił premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając nowe obostrzenia. Będą one dotyczyć m.in. szkół, hotelarstwa i handlu. Szef rządu nie wykluczył "narodowej kwarantanny".