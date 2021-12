Nowe obostrzenia. Obowiązkowe testy dla współdomowników chorych

O tej zmianie poinformował na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak podał, od 15 grudnia wprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.

- To będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona - wyjaśnił Kraska.

Testy również dla wracających spoza strefy Schengen

- Od 15 grudnia wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen, będą musieli wykonać test na COVID-19 - PCR albo antygenowy - powiedział Waldemar Kraska.

- Testy będą musieli wykonać wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen. Testy PCR i antygenowe są równoważne. Tak samo jak jest w tej chwili, po takim przybyciu do Polski poddawane są te osoby kwarantannie, kolejny test ósmego dnia po przylocie do kraju - wyjaśnił wiceminister zdrowia.

Nowe obostrzenia

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia w związku z nasileniem epidemii w naszym kraju i obawami związanymi z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron. Czytaj więcej na ten temat!

Nowe obostrzenia na święta. Trzy obszary zmian

Minister zdrowia zapowiedział, że nastąpią zmiany w obostrzeniach. W tym kontekście wymienił trzy obszary:

- projekt ustawy, według której pracodawca będzie miał prawo oczekiwać od pracownika okazania paszportu covidowego,

- obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup zawodowych. Od 1 marca obowiązek ten będzie dotyczył trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych,

- zmianie ulegną restrykcje dotyczące limitów w różnych miejscach, m.in. w kinach i teatrach. 15 grudnia obniżenie limitów ma nastąpić z 50 proc. do 30 proc.

Zmiany w szkołach. Będzie nauka zdalna

Minister zdrowia poinformował także, że w szkołach zostanie wprowadzona nauka zdalna. Potwierdził tym samym informacje, które jako pierwsza podała Interia.

Zdalne nauczanie ma zostać wprowadzone przed świętami i trwać do 9 stycznia.