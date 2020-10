Nowe obostrzenia. Nauczanie zdalne dla starszych uczniów, zamknięte restauracje. Lista restrykcji

Nauka zdalna w klasach cztery-osiem w szkołach podstawowych, w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16. roku życia pod opieką dorosłego, zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych, ograniczenie spotkań i zgromadzeń do pięciu osób, ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia. Ponadto, od soboty (24 października) cała Polska będzie czerwoną strefą. Oto lista najważniejszych restrykcji ogłoszonych w piątek, 23 października, przez premiera.

Zdjęcie Od soboty, 24 października, cała Polska będzie czerwoną strefą /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Lista nowych restrykcji:

- Nauka zdalna w szkołach podstawowych od klasy czwartej do ósmej, młodsze dzieci nadal uczą się stacjonarnie.



- W godzinach od 8 do 16 nieletni do 16 roku życia mogą się przemieszczać tylko pod opieką dorosłego.



- Ograniczenie działalności lokali gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, puby) - będą zamknięte dla klientów, ale będą mogły prowadzić działalność na wynos i z dowozem.



- Zakaz wszelkiego rodzaju aktywności w grupie powyżej pięciu osób (nie dotyczy rodzin mieszkających razem i spotkań służbowych).



- Seniorzy powyżej 70. roku życia nie powinni się przemieszać i wychodzić z domu - z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.



- Zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia obecnych turnusów rozpoczętych przed 26 października ).



Ponadto w całym kraju będą obowiązywały obostrzenia wprowadzone już wcześniej w czerwonej strefie:

- Liczba osób w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - pięć osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - jedna osoba na 15 m kw.

- Zakaz organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel i konsolacji.

- Współzawodnictwo sportowe, zajęcia i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

- W szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach nauka odbywa się w pełni zdalnie.

- Działalność aquaparków i basenów poza hotelami jest całkowicie zawieszona.

- Zawieszona jest działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych.

- Nie mogą działać siłownie ani kluby fitness.

- Kina muszą udostępnić widzom co drugie miejsce na widowni, z tym, że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc. Widzowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.

- W kościołach obowiązuje limit jedna osoba na 7 m2. Wierni mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

- Ograniczenia dotyczą także transportu publicznego. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej dla danego pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Pasażerowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

- W salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.