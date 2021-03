Tylko w sobotę i niedzielę funkcjonariusze policji przeprowadzili ponad 38 tys. kontroli przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Nałożono 13 tys. mandatów.

Łącznie w sobotę i niedzielę funkcjonariusze policji wypisali 13 161 mandatów m.in. w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania nosa i ust maseczką. Do sądu skierowano 1,9 tys. wniosków o ukaranie, a 4280 osób pouczono - wynika z danych przekazanych Interii przez Komendę Główną Policji.

W weekend funkcjonariusze skontrolowali także 5581 środków transportu publicznego. Policjanci - oprócz obowiązku noszenia maseczki - sprawdzali, czy w autobusach i tramwajach przestrzegane są limity pasażerów.

Policjanci przeprowadzili również 16 277 kontroli obiektów handlowych, 292 miejsca organizacji wesel oraz 184 miejsca, w których odbywają są dyskoteki.

Jak informuje KGP, do działań związanych ze zwalczeniem pandemii koronawirusa codziennie kierowanych jest ok. 20 tys. funkcjonariuszy. Przez ostatnie dwa dni policjanci przeprowadzili ponad 826,5 tys. kontroli osób przebywających na kwarantannie, a od początku pandemii to już prawie 60 mln takich kontroli.

"Cały czas przypominamy o obowiązku przestrzegania wprowadzonych ograniczeń, przypominając również, że to od naszej dyscypliny zależy, jak szybko zostanie zahamowana transmisja wirusa" - podkreśla Komenda Główna Policji i przypomina o karach pieniężnych, grożących za nieprzestrzeganie obostrzeń.

