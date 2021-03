- Niestety cały czas mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego - przekazał podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Z tego powodu rząd zdecydował o kilku zmianach. W woj. warmińsko-mazurskim obostrzenia zostaną przedłużone o tydzień, do 20 marca. Z jednym wyjątkiem - zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, zastosowane będzie nauczanie hybrydowe. Obostrzenia jak w Warmińsko-Mazurskiem dotyczyć będą kolejnego województwa - woj. pomorskiego.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

- Średnia zachorowań w ostatnim tygodniu przekroczyła wartość 11 tys. - zaznaczał minister zdrowia. Jak dodał, liczba dzisiejszych zakażeń (15 829) robi wrażenie. - Mamy do czynienia z dużym wzrostem. Z każdym tygodniem rośnie liczba osób, które zgłaszają się na testy COVID-19 - przekazał.

Cztery kroki

- Analizowaliśmy sytuację w szpitalnictwie. Zdecydowaliśmy się wykonać cztery kroki. Dotyczą one weryfikacji deklarowanych łóżek przez szpital. Spotykaliśmy się z sytuacją, że liczba w systemie jest niezgodna z rzeczywistością - poinformował szef MZ. W szpitalach będą więc przeprowadzane kontrole.

- Zwróciłem się też do Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc w realizacji tego zadania, żeby te informacje były aktualizowane co trzy godziny. Wracamy do rozwiązania, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspomagali w pracy administracyjnej - podkreślił Niedzielski.

Kolejny krok to sprawdzanie zaopatrzenia szpitali w te produkty, które były deficytowe w trakcie drugiej fali zakażeń. Szef MZ wskazał, że chodzi o zaopatrzenie w lek remdesivir. Dokonywany jest również przegląd zaopatrzenia szpitali w tlen.

Konieczne jest również, jak przekazał Niedzielski, stałe powiększanie liczby łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Stopniowo będą przywracane szpitale tymczasowe.

Zapis konferencji na żywo dostępny jest TUTAJ.

Sytuacja na Warmii i Mazurach

Najbardziej zagrożone epidemiczne wciąż jest województwo warmińsko-mazurskie. Z tego powodu obostrzenia tam obowiązujące zostają przedłużone o kolejny tydzień, do 20 marca. Zdecydowano jednak o jednej zmianie.

- Zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, chcemy zastosować nauczanie hybrydowe - ogłosił minister zdrowia.

Województwo pomorskie

Zdecydowano, że na Pomorzu zostaną wprowadzone te same restrykcje, co w przypadku Warmii i Mazur.

- Zamknięte będą hotele, zostanie ograniczona działalność galerii handlowych. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki - to wszystko obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone - poinformował Niedzielski.

- Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym - mówił minister. Jak podkreślił, "głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli", które do 13 lub 14 marca ma być "praktycznie zakończone".

W pozostałych województwach dotychczasowe zasady bezpieczeństwa zostają przedłużone do 28 marca. Decyzje dotyczące ewentualnych zmian restrykcji w regionach będą podejmowane co tydzień.



- W przyszłym tygodniu możemy przekroczyć liczbę 18 tys. zachorowań - podkreślił Adam Niedzielski.



Zmiany w teleporadach

Minister zdrowia zapowiedział też zmiany w teleporadach. Jego zdaniem często były one nadużywane. - Jeszcze dziś zostanie podpisane rozporządzenie w tej sprawie - przekazał.

- Nowe regulacje, które przygotowaliśmy, przede wszystkim podwyższają tę dolną granicę wieku, gdzie teleporada nie będzie standardem (...) do szóstego roku życia - wskazał szef MZ.

Zaznaczył, że w przypadkach, w których na życzenia rodzica czy opiekuna "będzie w jego ocenie możliwość pobrania tej konsultacji właśnie w trybie teleporady, to oczywiście taką możliwość dopuszczamy i ona pozostaje, ale jednak prawem rodzica, opiekuna i przede wszystkim dziecka w tym wieku jest możliwość skorzystania z teleporady".

Kiedy apogeum zachorowań?

Niedzielski przekazał również, kiedy możemy spodziewać się szczytu zachorowań.

- Obecnie znajdujemy się w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii i przewidywane jest, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum. A potem procesy pandemiczne powinny słabnąć - oświadczył szef MZ.

Co z weselami?

Minister zdrowia był również pytany o plany dotyczące powrotu wesel.



- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (wielkanocnych) byśmy mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście, techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób wesele, tylko wprowadzając ostrożniejsze limity - poinformował Niedzielski.

Najnowsze dane

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15 829 osób. Zmarło 263 chorych.

To trzeci dzień z rzędu z liczbą zakażeń powyżej 15 tys. W czwartek mówiliśmy o 15 250 zakażeniach i 289 ofiarach śmiertelnych, z kolei w środę o 15 698 przypadkach i 309 zgonach.

