Pomorskie to kolejne po warmińsko-mazurskim województwo, w którym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostają dodatkowe restrykcje.

Zdjęcie Sopot w czasie epidemii koronawirusa, luty 2021 /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

W piątek odnotowany został największy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem od początku roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 829 nowych przypadkach i 263 zgonach. W związku z tym zapadła decyzja o ponownym otwarciu szpitali tymczasowych w Polsce.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w dalszym ciągu regionem najbardziej dotkniętym zachorowaniami na COVID-19 jest woj. warmińsko-mazurskie.

- Jeśli popatrzymy na średnią dzienną liczbę zachorowań dla okresu tygodniowego, w przeliczeniu na 100 tys. mieszańców, to w woj. warmińsko-mazurskim ten parametr wynosi 57,4 przy średniej w całej Polsce wynoszącej równo 30 - powiedział.

Dodał, że na drugim miejscu plasuje się woj. pomorskie, gdzie ten parametr wynosi blisko 45 osób na 100 tys. mieszańców. Minister wskazał, że powyżej średniej krajowej są także województwa: mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.

- Woj. warmińsko-mazurskie i woj. pomorskie charakteryzują się też dosyć dużą skutecznością prowadzonych badań, co też jest odzwierciedleniem sytuacji, że gęstość zachorowań jest też duża - zaznaczył szef MZ.

Jak przekazał, zaostrzone restrykcje będą obowiązywały na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu.

Warmińsko-mazurskie

Zamknięte będą m.in. galerie handlowe, hotele, kina, muzea i baseny. Edukacja w klasach I-III szkół podstawowych - tu zmiana - będzie się odbywała w trybie hybrydowym.



Niedzielski wyjaśnił, że chodzi o model, w którym część dzieci np. w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. - Natomiast w kolejnym tygodniu, bo można to robić również w systemie dziennym, zmienia się sposób prowadzenia tej nauki - przekazał Niedzielski.

- Te regulacje dotyczące woj. warmińsko-mazurskiego wejdą (w życie) od kolejnej soboty do następnego tygodnia, czyli do 20 marca - powiedział minister.

Pomorskie

Na Pomorzu zostaną wprowadzone te same restrykcje, co w przypadku Warmii i Mazur. Zamknięte będą m.in. galerie handlowe, hotele, kina, muzea i baseny. Edukacja w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała w trybie hybrydowym. Zmiany zaczną obowiązywać od 13 marca.



Nowe decyzje co tydzień

- W przypadku pozostałych regionów utrzymujemy te same zasady, które obowiązywały do tej pory. Obowiązują one do 28 marca. Co tydzień będziemy podejmowali decyzje, co będzie działo się dalej w poszczególnych regionach - powiedział Adam Niedzielski.