​Nowe obostrzenia. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

Na czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ostrzegł, że Polska przygotowuje się na bardzo niedobry scenariusz. Czy to oznacza nowy lockdown? Premier podkreślił, że tego chce uniknąć tak długo, jak się da. Wiele wskazuje jednak na to, że w piątek po południu Mateusz Morawiecki ogłosi nowe obostrzenia.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka /PAP

Możliwość wprowadzenia nowych restrykcji premier zapowiedział już w czwartek, w czasie konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, gdzie otwarty został szpital tymczasowy przeznaczony dla zakażonych koronawirusem.

Reklama

- Jutro razem z panem ministrem Niedzielskim przedstawimy informacje dotyczące zarówno dnia Wszystkich Świętych, jak i pracy biurowej, kilka innych tematów, które chcemy dodatkowo jeszcze uregulować - zapowiedział wówczas szef rządu.

Czy cmentarze w Dniu Wszystkich Świętych będą zamknięte?

Jednym z najczęściej zadawanych w tych dniach pytań jest to o dostęp do cmentarzy 1 listopada. Eksperci wzywają, by unikać w tym dniu wizyt na grobach bliskich, a najlepiej rozłożyć je na kilka dni. Podobne apele padają ze strony rządu. Na razie nie ma decyzji o ewentualnym zamknięciu cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych. Może się to jednak zmienić.

O możliwych nowych obostrzeniach, w tym o decyzji w sprawie ewentualnego zamknięcia cmentarzy 1 listopada, dowiemy się w czasie konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, której początek zaplanowano na godzinę 15.30. Razem z szefem rządu mają na niej wystąpić minister zdrowia Adam Niedzielski oraz prof. Andrzej Horban, przewodniczący grupy rządowych doradców epidemiologicznych.

W piątek, 30 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 629 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. Jednocześnie resort zawiadomił o śmierci kolejnych 202 zakażonych osób.