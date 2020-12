Nowe obostrzenia już od 28 grudnia. Dlaczego je wprowadzono?

Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd zdecydował się wprowadzić nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Zamknięte będą m.in. hotele, stoki narciarskie czy galerie handlowe. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał na antenie Polsat News, że nowe restrykcje były konieczne ponieważ Polacy "znaleźli furtkę", jak omijać te dotychczasowe. - Musieliśmy przerwać fikcję - stwierdził.

Nowe obostrzenia, które w związku z pandemią koronawirusa wprowadził rząd zaczną obowiązywać tuż po świętach Bożego Narodzenia - od 28 grudnia. Co się zmieni?

Po pierwsze zostaną zamknięte hotele. Są jednak wyjątki. Z hoteli nadal będą mogli korzystać: służby mundurowe, medycy, pacjenci szpitali specjalistycznych i ośrodków COS. Zmiana nie dotyczy także hoteli pracowniczych.



Obostrzenia obejmują też stoki narciarskie. Oznacza to, że w tym roku podczas ferii należy zapomnieć o szusowaniu w górach. Zimowa przerwa dla dzieci w całym kraju kończy się 17 stycznia, właśnie do tego dnia będą obowiązywać nowe restrykcje.

Po 28 grudnia nie zrobimy też zakupów w galeriach handlowych, które będą zamknięte. Otwarte za to pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Wszystkie osoby powracające do Polski transportem zbiorowym będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, a infrastruktura sportowa ma być dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.

Nowe obostrzenia wprowadzono także w noc sylwestrową. 31 grudnia 2020 roku obowiązuje zakaz przemieszczania się od godz. 19.00 (w Sylwestra) do godz. 6.00 (w Nowy Rok).

Dodatkowe obostrzenia. "Musieliśmy przerwać tę fikcję"

Dlaczego rząd zdecydował się na te nowe, dość rygorystyczne obostrzenia, tłumaczył na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Cała Europa wprowadza rygorystyczne obostrzenia na okres świąteczny i noworoczny. Musimy doprowadzić do tego, żeby tych nowych zakażeń było jak najmniej, żeby Polacy zostali w domach - powiedział.



Jak stwierdził Kraska, zmiany były konieczne, bo Polacy dość szybko znaleźli furtkę, która umożliwiała im korzystanie z hoteli. Chodziło o tzw. "wyjazdy służbowe" do pensjonatów i apartamentów w górach. - Nasze informacje pokazywały, że w okresie świątecznym, noworocznym wszystkie praktycznie pensjonaty, hotele w miejscowościach górskich były już wypełnione, były dokonane rezerwacje. Musieliśmy tę fikcję przerwać. Zamknięcie hoteli i stoków narciarskich spowoduje to, że zostaniemy w domu - stwierdził wiceminister zdrowia.



