Nowe obostrzenia. Co z zasiłkiem dla rodziców?

Wszelkie zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych na dzieci będą takie same jak ostatnio. Osoby, które mają dzieci w wieku uprawniającym do pobierania zasiłku opiekuńczego, je znają - poinformował w sobotę (21 listopada) premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Mateusz Grochocki/ /East News

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej w Warszawie, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym i czy rodzice będą mogli się o niego starać.

- Wszelkie zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych będą takie same jak w marcu, kwietniu, maju, czerwcu. A więc osoby, które mają dzieci w wieku takim, który uprawnia do pobierania zasiłku opiekuńczego, znają te zasady - powiedział.

- Nadal teraz, oczywiście jeżeli jest taka sytuacja, że dzieci do szkoły przecież nie chodzą, to ten zasiłek opiekuńczy jest świadczony dla osób uprawnionych - dodał Morawiecki.

Zasiłek przywrócona na 21 dni

Na początku listopada minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg informowała, że w związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowano o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego i będzie on przysługiwał przez 21 dni - od 9 do 29 listopada.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dziecka do ośmiu lat. Ponadto, jest on również wypłacany rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci do 24. roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia

W sobotę premier podał, że zdecydowano, iż szkoły będą zamknięte do 23-24 grudnia, a ferie będą skumulowane w jednym okresie - między 4 a 17-18 stycznia.

Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani - przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat ośmiu przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.