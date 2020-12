Nowe obostrzenia. Co z liczbą wiernych w kościołach w Boże Narodzenie?

Minister zdrowia ogłosił dodatkowe obostrzenia, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Nowe zakazy będą obowiązywać od 28 grudnia i nie zmienią się ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego.

Jak wynika z rządowych informacji, w Boże Narodzenie, Nowy Rok i święto Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia) zostaną utrzymane dotychczasowe ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę wiernych, którzy mogą przebywać w kościołach. To maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.



Tym samym rząd nie przychylił się do prośby przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego, by w okresie Bożego Narodzenia zwiększyć możliwą liczbę wiernych w świątyniach.

Przypomnijmy, że związku z ograniczeniami, jakie narzuca pandemia COVID-19, watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim kapłanom na celebrowanie czterech mszy św. w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w Nowy Rok i święto Trzech Króli. Więcej TUTAJ .



