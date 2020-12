Według dra hab. Tomasza Dzieciątkowskiego z WUM nowy wariant koronawirusa niczego nie zmienia, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne. - Nie ma żadnego nowego koronawirusa, jest tylko jego nowy wariant genetyczny – powiedział.

Zdjęcie Według polskiego specjalisty ten nowy wariant niczego nie zmienia, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne /PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP

W poniedziałek brytyjscy specjaliści poinformowali o wykryciu nowej mutacji koronawirusa SARS-CoV-2, oznaczonej symbolem VUI-202021/01. Reuters przekazał, że wykazuje on o 40-70 proc. większą zakaźność niż inne znane warianty tego patogenu. W miniony piątek w jednym z wywiadów mówił o tym dr Erik Volz z Imperial College Londyn.

Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uspokaja jednak, że nie ma żadnego nowego koronawirusa. - Nie można mówić nawet o nowej odmianie tego wirusa, jedynie o nowej mutacji lub wariancie genetycznym - dodaje.

Według polskiego specjalisty ten nowy wariant niczego nie zmienia, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne. - Nadal jest taka sama chorobotwórczość, taka sama ciężkość objawów (...) - podkreśla. Uważa, że tak naprawdę jest to powód do zastanawiania się dla epidemiologów i wirusologów, a dla przeciętnego człowieka nie odgrywa to żadnej roli i "nie ma żadnego powodu do niepokoju".

- Ten wariant nie jest bardziej zakaźny. Na ten temat nie można nic powiedzieć, wyizolowano go tylko w miejscu, gdzie stwierdzono większą ilość zakażeń. Jest to jedynie nakręcanie spirali medialnej - stwierdza.