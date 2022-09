Adam Niedzielski poinformował, że po "pewnym apogeum" dot. liczby nowych zakażeń w sierpniu, zaobserwowano spadek liczby nowych infekcji. Oznacza to, że kolejna fala zachorowań jest odsunięta w czasie. - To idealny czas na to, żeby się zaszczepić - powiedział.

Jak przyznał, dotychczasowe statystyki dotyczące szczepień czwartą dawką "nie są zadowalające" - od ubiegłego tygodnia zarejestrowało się na nie 300 tys. osób, spośród których 205 tys. już przyjęło preparat. W sumie, łącznie z seniorami, którzy mogli przyjąć drugą dawkę przypominającą wcześniej, zaszczepionych zostało 1,8 mln osób.

- Zgodnie z rekomendacją ENA, która dopuściła szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, od 3 października będziemy dopuszczali pierwszą dawkę przypominającą dla osób w wieku 5-11 lat. Wystawimy pół miliona e-skierowań dla dzieci, które są po dwóch podstawowych dawkach - powiedział Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski przedstawił kampanię "Chcę zrozumieć"

Minister zdrowia podkreślił również, że "potrzeba nowego impulsu" w podejściu do szczepień. Jak dodał, przebadano szczepionki i wszelkie niekorzystne wokół nich zjawiska.

- Chcielibyśmy uruchomić nową kampanię przekonującą do szczepień i ta zmiana narracji polega na przekonywaniu i uszanowaniu, że decyzja o szczepieniu jest decyzją autonomiczną każdego człowieka. Przedstawimy wszystkie odkrycia, dowody, argumenty rzeczowe, które udało nam się zgromadzić - wyjaśnił.

Nowa strona na rządowym serwisie gov.pl ma nazywać się "Chcę zrozumieć".

Jak wyjaśnił Niedzielski, będzie można znaleźć tam wszystkie informacje, których brak mógł budzić wątpliwości bądź zniechęcać do szczepień.