We wrześniu 2020 r. minister zdrowia zobowiązał prezesa NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia określonym grupom personelu medycznego. Liczbę osób uprawnionych do dodatku rozszerzono w listopadzie.



Podwyższono także wysokość tego świadczenia - do wartości 100 proc. kwoty wynagrodzenia - oraz wypłaty maksymalnej kwoty dodatku - z 10 000 zł do 15 000 zł - przypomina NIK.

Niektórzy nie otrzymali świadczenia

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła "analizę przedkontrolną", która wykazała, że "dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z kolei w innych podmiotach leczniczych personel medyczny podnosi, iż dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub też, że nie otrzymał ich wcale".



Kontrolerzy sprawdzą, "czy przekazywane przez kierowników podmiotów leczniczych informacje dot. personelu medycznego, uczestniczącego w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie których Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia, zostały przygotowane prawidłowo - zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia".



Realizacja polecenia ministra

Ocenią ocenią także, czy określone przez Ministra Zdrowia warunki przyznania dodatkowego świadczenia nie skutkowały naruszaniem zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych.



Z kolei w oddziale NFZ kontrola obejmie realizację polecenia ministra zdrowia, dotyczącego przekazywania środków finansowych na dodatkowe świadczenia.



Zakres kontroli obejmie rok 2020 oraz I półrocze 2021 roku. Zakończenie kontroli zaplanowano na koniec III kwartału 2021 r.