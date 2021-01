W czwartek resort zdrowia poinformował o 7 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło też kolejnych 419 pacjentów. Dzień wcześniej było ich 443. Obecnie w szpitalach przebywa 14 928 pacjentów. Wyzdrowiały 1 215 732 osoby.

Zdjęcie Trwają szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej przeciw COVID-19 /Wojtek Jargiło /PAP

Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (874), pomorskiego (740), wielkopolskiego (740), kujawsko-pomorskiego (729), dolnośląskiego (567), śląskiego (489), zachodniopomorskiego (469), warmińsko-mazurskiego (415), łódzkiego (410), lubelskiego (323), małopolskiego (315), podlaskiego (226), lubuskiego (217), podkarpackiego (216), świętokrzyskiego (147), opolskiego (143).

132 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 419 zakażonych pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarło 81 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 338 osób.

Od początku epidemii odnotowano w Polsce 1 457 755 zakażeń. Zmarło 34 561 osób, a wyzdrowiało 1 215 732.

MZ zaznacza, że w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

Ile osób przebywa w szpitalach?

Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest obecnie 14 928 pacjentów, a 1 597 wymaga podłączania do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 185 529 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5 729 osób.

Testy

Ostatniej doby wykonano 47 141 testów na koronawirusa, w tym 14 499 testów antygenowych.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 216 15 315 13 489 27 143 7 567 11 217 23 740 36 147 26 410 44 874 63 729 44 226 3 415 26 740 31 469 26 323 24

Szczepienia

Resort zdrowia informuje, że dotychczas zaszczepiono 591 785 osób - w ciągu doby 45 647.



Europa walczy z kolejną falą zakażeń

Według danych worldometers.info na świecie koronawirusa stwierdzono już u ponad 97,3 mln osób, a niemal 2,1 mln zakażonych zmarło.

Niepokoi sytuacja w Europie. Kolejne państwa przedłużają ograniczenia lub wprowadzają nowe, by powstrzymać pandemię. Obostrzenia przedłużono m.in. we Włoszech, Holandii i Szwajcarii. Francja zdecydowała się na wydłużenie o dwie godziny obowiązującej w całym kraju godziny policyjnej.

Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel, jak podają media, powiedziała, że kwarantanna w jej kraju może zakończyć się dopiero w kwietniu.

Pogarsza się także sytuacja w Azji i obu Amerykach. Powodem są m.in. odkryte w ostatnich tygodniach nowe warianty koronawirusa.

Problem z dostępnością szczepionki

Niepokoją ograniczenia w dostępności szczepionek przeciw COVID-19, także w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie dostaw szczepionek. Apeluje w nim do KE m.in. o zwrócenie się do firm Pfizer-BionTech o pełne informacje dotyczące tymczasowych ograniczeń dostaw preparatu.

