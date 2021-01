Niepożądany odczyn poszczepienny. Adam Niedzielski o Funduszu Kompensacyjnym

- Fundusz Kompensacyjny ma zabezpieczyć naszych obywateli w przypadku pojawienia się niepożądanych odczynów poszczepiennych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W briefingu uczestniczy też Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

- Zdecydowaliśmy, żeby w przypadku szczepień przeciw covid, mając świadomość wątpliwości, jakie wystąpiły w odbiorze społecznym, zmienić zasady rekompensat z związku z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) - przekazał szef resortu zdrowia. Jak wyjaśnił, fundusz Kompensacyjny ma uprościć procedurę dla ubiegających się o odszkodowania.



- Świadczenie kompensacyjne będzie wynosiło od 10 tys. zł do 100 tys. zł łącznie - przekazał Niedzielski. Wnioski będzie można składać do Rzecznika Praw Pacjenta i to przez niego będą przyznawane świadczenia.



Obecnie przeciw COVID-19 zaszczepiono w Polsce ponad 257 tys. ludzi, z czego w 37 przypadkach odnotowano NOP - 32 łagodne, 4 poważne i 1 ciężki.

Poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że w tym roku pieniądze z funduszu kompensacyjnego mają być przeznaczone dla osób dotkniętych działaniami niepożądanymi szczepień przeciwcovidowych. W następnych latach fundusz objąłby również obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Na razie wypłaty mają być finansowane przez Skarb Państwa.

Jak podał dziennik, rekompensata będzie przysługiwać, jeśli po otrzymaniu szczepionki u pacjenta dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego, czyli nagłej zagrażającej życiu reakcji, która pojawia się po zetknięciu z substancją uczulającą, bądź pojawią się inne objawy, które wymuszą co najmniej 14-dniowy pobyt w szpitalu. Maksymalna rekompensata - według informacji dziennika - ma wynieść 100 tys. zł.

Specjalna komisja, prawdopodobnie powoływana przez resort zdrowia, będzie oceniać, czy faktycznie doszło do powikłań w związku z podaniem wakcyny przeciw COVID-19. Znajdą się w niej lekarze, ale też prawnicy - informuje gazeta.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.