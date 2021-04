- W Polsce odnotowano m.in. 3057 odczynów poszczepiennych - w tym 2708 łagodne u 1,9 mln osób zaszczepionych AstraZenecą - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, przy tak masowych szczepieniach zawsze pojawiać będą się niepożądane odczyny, ale korzyści przeważają nad ewentualnymi powikłaniami.

Zdjęcie Podanie szczepionki przeciw COVID-19, zdjęcie ilustracyjne / Luis ROBAYO/AFP / AFP

Reklama

Wiceminister odpowiadał w Sejmie na pytanie w sprawie bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19, ich skuteczności w ochronie przed ciężkimi powikłaniami.

"Korzyści ze szczepień przewyższają powikłania"

Reklama

Waldemar Kraska zaznaczył, że każda szczepionka może dawać niepożądane odczyny poszczepienne, zwane w skrócie NOP, co jest szczegółowo analizowane i badane. Dodał, że przy tak masowych szczepieniach, zawsze będą zawsze pojawiać się jakieś objawy niepożądane.

- Naprawdę, jeślibyśmy zważyli korzyści z przeprowadzonych szczepień, szczególnie w pandemii - zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem i ewentualnym zgonem - to przewyższają one ewentualne powikłania poszczepienne - powiedział.

Powikłania po szczepieniu AstraZenecą

Wiceminister przyznał, że "niejasności powstały przy szczepieniu preparatem AstraZeneki", ale dodał, że w przypadku tej szczepionki odnotowano 3057 (0,18 proc.) odczynów poszczepiennych na 1,9 mln osób zaszczepionych, z czego 2708 miało charakter łagodny. Pacjenci skarżyli się przeważnie na lekki ból, obrzęk i zaczerwienie w miejscu wkłucia.

Równocześnie stwierdził, że właśnie lekkie powikłania po szczepieniu, jeśli już występują, to przeważają nad tymi bardziej poważnymi, a rozkład ich występowania, jeśli chodzi o Polskę, jest równomierny.

Powikłania po szczepieniach Pfizerem i Moderną

Kraska wyliczył dalej, że najwięcej Polaków do tej pory zaszczepiono preparatem firmy Pfizer. To 5,8 mln osób. Po tych szczepieniu powikłań po szczepieniach odnotowano 2576, z tego 2078 o przebiegu łagodnym.

Natomiast po zaszczepieniu preparatem Moderny, czyli u 530 tys. osób, wystąpiło 218 odczynów poszczepiennych, w tym 183 miały charakter łagodny.

Wiceminister zaapelował o to, by się szczepić, bo - jak podkreślił - to "jedyna droga, byśmy z pandemii wyszli".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ordynator oddziału covidowego w "Gościu Wydarzeń": Przed nami kilka ciężkich tygodni Polsat News

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program