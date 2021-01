Twierdzi, że sprzedaje szczepionki przeciwko COVID-19. Reporterzy programu "Raport" w Polsat News, Beata Glinkowska i Jacek Smaruj, dotarli do mężczyzny, który handluje preparatem i to na masową skalę. O kulisach nielegalnego procederu w reportażu "Raportu".

Dziennikarze "Raportu" z potencjalnym handlarzem nielegalną szczepionką umówili się na południu Polski. Pierwszą fiolkę dostali w promocji. 5 ml płynu w buteleczce bez żadnej etykiety ani numeru partii. Jak twierdzi mężczyzna - to szczepionka Pfizera.

- Dla mnie hurt to 200-300 fiolek - mówił mężczyzna. - Ja nie jestem lekarzem czy kimś takim, tylko dystrybutorem. Ja dostaję i sprzedaję. Załatwię, ile chcecie, dla mnie to żaden problem - dodał.

Na pytanie Beaty Glinkowskiej, ile czasu potrzebuje, by zorganizować ponad 100 fiolek, mężczyzna odpowiedział, że od dwóch do czterech dni. - Sprzedałem już tego w granicach 1500 ampułek - powiedział. - Za taką fiolkę babeczka, która bierze to dla swojej rodziny, płaci mi osiem tys. zł - poinformował.

Jeśli to, co mówi mężczyzna, jest prawdą, mógł sprzedać nawet 25 tys. dawek.

Jak tłumaczy, "to nie są zwroty". Produkt, który sprzedaje, ma pochodzić z resztek zlewanych z fiolek po szczepieniu. - To nie są zwroty, broń Boże. To jest po prostu na zasadzie, że oni to rozlewają i zostawiają cztery doby. Osoby, które mam, osoba, która to rozlewa, po prostu robi to, co zostaje. Jest nadmiar, to rozlewa to do takich pustych (fiolek - red.), jak te - wyjaśnia mężczyzna.

Produkt, który reporterzy dostali od mężczyzny, trafił do laboratorium, przechodzi testy. O ich wynikach już wkrótce w "Raporcie" w Polsat News.

