Minister zdrowia mówił też w Radiu Zet, że od 2 listopada ruszy system skierowań na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. "Przypominającej" iniekcji będą mogli poddać się wszyscy pełnoletni obywatele, ale pod warunkiem, że podstawowy schemat szczepienia ukończyli co najmniej pół roku temu.

- Na razie celujemy, żeby od 2 listopada uruchomić już ten sam system skierowań, czyli po pół roku od ostatniej dawki będzie takie skierowanie dla każdego obywatela wieku powyżej 18 roku życia - powiedział Niedzielski. - (Proces wydawania skierowań) będzie się odbywał w Internetowym Koncie Pacjenta - dodał.

- Skierowanie będzie wystawione wszystkim obywatelom, którzy spełniają ten warunek wiekowy, czyli 18 plus i sześć miesięcy od ostatniej dawki - wyjaśnił. Poinformował, że każdy, kto spełni ten warunek będzie mógł sprawdzić w swoim internetowym koncie pacjenta, czy ma skierowanie i umówić termin szczepienia w konkretnym miejscu. - Tak jak działało to do tej pory, bo ten system jest bardzo dobrze przez Polaków oceniany - zaznaczył w piątek minister zdrowia.





Polska przyjęła chorych Rumunów

Szef resortu zdrowia poinformował również, że do Polski przyjechało trzech rumuńskich pacjentów zakażonych koronawirusem. - Zostałem poproszony przez ministra zdrowia Rumunii, abyśmy przyjęli chorych na COVID-19 do polskich szpitali - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że na taki ruch pozwolił premier Mateusz Morawiecki. - Przyjęliśmy postawę solidarnościową - poinformował szef resortu zdrowia. Imigranci są w ciężkim stanie.





Trzecia dawka szczepionki w Polsce

O tym, że w najbliższym czasie pojawi się możliwość trzeciego przyjęcia preparatów przez wszystkich pełnoletnich, mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. - Takie ustalenia zapadły po spotkaniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz Radą Medyczną - uściślał.

Szefa MZ zapytano też w piątek o ewentualne dodatkowe restrykcje podczas czwartej fali pandemii. Minister przypomniał, że w porównaniu z 2020 r. "mamy mniej zakażeń i również mniej hospitalizacji".

"Testowaliśmy wydolność systemu opieki zdrowotnej"

- W drugiej i trzeciej fali testowaliśmy wydolność systemu opieki zdrowotnej. Teraz mamy o połowę mniej hospitalizacji niż w zeszłym roku, kadra jest również bardziej zabezpieczona - zapewnił.

Poinformował również, że na etapie "skierowania do rządu" jest ustawa o możliwości zweryfikowania, czy np. pracownicy są zaszczepieni przeciw koronawirusowi. - Pojawiły się uwagi jeśli chodzi o pomysł, aby rektorzy uczelni wyższych mieli możliwość sprawdzenia, czy studenci są zaszczepieni - wyjaśnił Adam Niedzielski.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5706 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Minionej doby zmarło 59 pacjentów.