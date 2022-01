Koronawirus w Polsce Koronawirus w Polsce. Niedzielski o "katastroficznym scenariuszu"

Tydzień temu, 30 grudnia, odnotowano 14 325 zakażeń i 709 zgonów. Dzisiejszy wynik to więcej infekcji o ponad 15 proc. tydzień do tygodnia.

Szef resortu zdrowia wskazuje, że do czynienia mamy "z przejściowym zwiększeniem zakażeń, a nie zmianą dotychczasowego trendu". Jak tłumaczy we wpisie na Twitterze, "ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów".





Zobacz pełen raport o epidemii w Polsce 6 stycznia





Koronawirus. "Anomalia a nie zmiana trendu"

Niedzielski na konferencji prasowej w środę również mówił o obserwowanym w ostatnich dniach "niepokojącym trendzie wzrostu zakażeń".

- Jak porównujemy wyniki tydzień do tygodnia, to w ostatnich pięciu-sześciu dniach widzimy systematyczne wzrosty zakażeń - powiedział. Zwrócił uwagę, że zaraportowane w środę 17,2 tys. zakażeń to ok. 10 proc. więcej niż przed tygodniem.

Niedzielski wskazał, że ten wzrost liczby zakażeń obecnie interpretowany jest "jako anomalia, a nie jako zmiana trendu". Ocenił, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów.



Jednocześnie minister przestrzegł przed zbliżającą się falą zakażeń wariantem Omikron.



Według prognoz kumulacja zakażeń Omikronem nastąpi w Polsce pod koniec stycznia. Niedzielski przekazał, że zwiększane są zapasy leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, przygotowywane są także plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie covidu.